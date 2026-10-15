WP: США предупредили посольство Украины о последствиях в случае новых ударов по энергетике РФ

В понедельник, 12 октября, США пригрозили Украине прекратить предоставление разведданных, если украинские военные будут наносить новые удары по российским объектам энергетики.

Об этом стало известно изданию The Washington Post, пишет "Европейская правда".

По словам источника, знакомого с этим вопросом, в понедельник США угрожали прекратить предоставление разведданных Украине.

Представители американской разведки предупредили посольство Украины в Вашингтоне, что в случае дальнейших ударов по российским объектам энергетики США немедленно прекратят любой обмен разведданными.

По словам этого источника, обмен разведданными со стороны США не был прекращен, по крайней мере не полностью, но угроза остается.

"Предупреждения были настолько массовыми, что звонок получил каждый, чья фамилия звучала по-украински", – отметил источник. По его словам, тип ракеты, попавшей в Киев, ранее обходил системы предупреждения, но не в последнее время.

Президент Владимир Зеленский подтвердил во вторник в интервью радиостанции NPR, что украинские военные получили предупреждения и угрозы относительно обмена разведданными, но эти угрозы пока не были воплощены в жизнь.

Президент США Дональд Трамп также заявил журналистам во вторник, 13 октября, что обмен разведданными продолжается.

В Европейской комиссии заявили, что не видят никаких признаков того, что обмен разведывательными данными между Украиной и США прекратился.