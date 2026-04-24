Принц Гарри во время визита в Украину посетил Бучу

Принц Гарри, который с 24 апреля находится в Украине, посетил Бучу, ставшую символом преступлений российских военных во время оккупации Киевщины.

Об этом сообщили на страницах Бучанского городского совета, а также на странице мэра, пишет "Европейская правда".

Мэр Бучи Анатолий Федорук пошутил, что "вероятность встретить принца Гарри в Буче мала, но никогда не равна нулю".

"Благодарен герцогу Сассекскому за визит, за внимание к Буче и нашей трагедии, за человечность и поддержку Украины. Свет всегда на стороне правды, и сегодня он вместе с нами", – отметил он.

В какой день принц Гарри посетил город, не уточняется.

Принц Гарри прибыл в Украину 24 апреля и принял участие в Киевском форуме по вопросам безопасности. Среди прочего, в своем выступлении он призвал США, как одного из гарантов Будапештского меморандума, проявить свое лидерство в поддержке Украины.

Президент США Дональд Трамп сначала уклонился от комментариев относительно этого призыва, а затем заявил, что не воспринимает принца как того, кто говорит от имени Британии.