Принц Гарри: Украина выстоит, но вопрос в том, будет ли мир соответствовать ее решимости

Принц Гарри во время своего визита в Киев отметил, что Украина заслуживает уважения всего мира за свою стойкость и лидерство в борьбе, выходящей за пределы ее границ.

Об этом он сказал в своем выступлении на Киевском форуме по безопасности, передает "Европейская правда".

В своей речи перед участниками форума принц напомнил, что эта война началась с нарушения Будапештского меморандума и была не случайностью, а целенаправленным результатом действий России.

"Это не случайность, не какое-то недоразумение или туман конфликта. Это продукт постоянной, целенаправленной политики, которая поддерживается на самом высоком уровне. Это началось с нарушением Будапештского меморандума, по которому Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в обмен за гарантию своей территориальной целостности и суверенитета. И эти гарантии были не только нарушены. Они вообще были выброшены в помойку", – сказал он.

Гарри подчеркнул, что это подорвало доверие к международным гарантиям и к обещаниям, которые даются одними странами другим.

Он также призвал США проявить свое лидерство как один из гарантов Будапештского меморандума.

"Это момент для американского лидерства. Момент для Америки, чтобы показать, что она может выполнять свои обязательства по международным договорам. Не из милосердия, а из-за своей собственной неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности", – заявил он.

Свое выступление принц Гарри завершил предостережением о том, что история будет требовать ответов.

"Вопрос уже не в том, выдержит ли Украина. Вы уже ответили на это. Вопрос в том, сравнится ли остальной мир с вашей решимостью. Потому что однажды эта война закончится. И история не будет спрашивать, что мы сказали, она будет спрашивать, что мы сделали. Украина дает ответ на этот вопрос. А сейчас пришло время нам всем дать свои ответы на эти вопросы", – сказал принц.

Напомним, в четверг принц Гарри в третий раз прибыл в Украину.

Предыдущий раз принц Гарри посещал Киев в сентябре 2025 года.

В апреле 2025 года он посетил центр Superhumans во Львове.