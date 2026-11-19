Представительница Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС вызовет посла России в связи с ударами по Киеву 19 ноября.

Об этом она сообщила в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Каллас заявила, что в то время, как глава Кремля Владимир Путин "шагал по красной дорожке в Шэньчжэне, российские удары поразили Киев и нанесли ущерб нескольким европейским и неевропейским посольствам".

"Дипломатические помещения находятся под защитой международного права. Пренебрежение Россией этим правом проявляется ежедневно", – подчеркнула она.

Глава дипломатического ведомства ЕС отметила, что в ответ на это будет вызван посол России в ЕС.

"Мы еще больше увеличим помощь Украине и давление на Россию, чтобы она прекратила войну", – добавила Каллас.

В этот день сообщалось, что один из дронов попал в здание, расположенное позади посольства Нидерландов. Также в результате атаки повреждения получило посольство Австрии.

Кроме того, в результате российской атаки на Киев обломки российского беспилотника упали на территорию Министерства иностранных дел.