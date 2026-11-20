Комитет постоянных представителей государств Европейского Союза (Coreper) в пятницу, 20 ноября, может утвердить результаты скрининга украинского законодательства по переговорным кластерам 4 и 5, что позволит продвинуться к их открытию.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

Утверждение результатов скрининга кластеров 4 и 5 для Украины, а также для Молдовы, было внесено в повестку дня Coreper накануне – после того, как Венгрия дала сигнал о готовности снять свои возражения.

"Венгрия послала сигнал, что готова продвигаться с открытием кластеров 4 и 5. Об этом было сообщено через рабочую группу", – отметил один из дипломатических собеседников "Европейской правды", осведомленный о ходе событий.

Он также сообщил, что оба вопроса внесены как non-discussion items (I items) – пункты, которые не предусматривают обсуждения.

В то же время другой источник "Европейской правды" в ЕС уточнил, что на этот раз вопрос не рассматривался на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), а был передан непосредственно на рассмотрение Комитета постоянных представителей (Coreper).

"Заседания COELA не было. Иногда вопросы поступают непосредственно в Coreper", – пояснил собеседник.

Таким образом, послы ЕС в пятницу, в 10:00, должны утвердить результаты скрининга по кластеру 4 "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" и кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения" без проведения дебатов, по процедуре согласования соответствующих решений.

Аналогичные вопросы об утверждении результатов скрининга кластеров 4 и 5 для Молдовы также включены в повестку дня заседания Coreper.

В случае положительного решения Coreper следующим процедурным шагом станет направление Украине и Молдове официальных писем с приглашением представить свои переговорные позиции по кластерам 4 и 5.

После получения этих позиций ЕС должен подготовить и согласовать собственные общие переговорные позиции по каждому кластеру. Для их утверждения необходимо согласие всех государств-членов Евросоюза.

Только после этого станет возможным проведение межправительственной конференции Украина–ЕС (и Молдова–ЕС), на которой переговорные кластеры 4 и 5 могут быть официально открыты.

Следующее заседание Совета ЕС по общим вопросам, на полях которого проводятся межправительственные конференции, запланировано на 15 декабря 2026 года.

В то же время межправительственная конференция по открытию кластеров может состояться и раньше 15 декабря, если к тому времени удастся завершить необходимые процедуры и согласовать общие переговорные позиции Евросоюза.

Кластер 4 охватывает транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и климатическую политику, а кластер 5 – сельское хозяйство, рыболовство, региональную политику и бюджетные положения.

Напомним, 10 ноября "Европейская правда" сообщала, что на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия снова не согласилась утвердить результаты скрининга кластеров 4 и 5 для Украины и Молдовы.

Аналогичные возражения венгерская сторона высказывала также во время предыдущих заседаний рабочей группы, в частности 20 и 27 октября и 3 ноября.

При этом, как сообщала "Европейская правда", венгерская сторона не озвучивала дополнительных требований к Украине, выполнение которых позволило бы продвинуться к открытию двух последних переговорных кластеров.

Накануне Еврокомиссия направила в Совет ЕС отчет о выполнении Молдовой промежуточных требований IBAR, утверждение которого позволит ей начать закрывать переговорные разделы.

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