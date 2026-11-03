Венгрия вновь отказалась продвинуться в вопросе открытия 4-го и 5-го кластеров для Украины

По итогам заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе во вторник, 3 ноября, Венгрия в очередной раз отказалась поддержать дальнейшее продвижение процесса открытия двух последних переговорных кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно от нескольких дипломатов ЕС в Брюсселе, осведомленных о ходе событий во время заседания COELA.

Венгерская сторона вновь не согласилась на дальнейшее продвижение процедуры, необходимой для открытия переговорных кластеров 4 и 5 для Украины.

"Представитель Венгрии вновь отказался согласовать результаты скрининга по кластерам 4 и 5. Позиция Будапешта не изменилась", – сообщил один из собеседников "Европейской правды".

Также источники "ЕП" отметили, что венгерская сторона не выдвигает никаких дополнительных требований к Украине, выполнение которых позволило бы разблокировать процесс.

Кластер 4 "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" охватывает транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и климатическую политику, а кластер 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности" – сельское хозяйство, рыболовство, региональную политику и бюджетные положения.

Это два последних переговорных кластера, которые Европейский Союз еще не открыл для Украины.

Как сообщала "Европейская правда", 27 октября Венгрия отказалась одобрить результаты скрининга переговорных кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что является необходимым процедурным шагом для их открытия.

Стоит отметить, что посол Украины при Европейском Союзе Тарас Качка заявил, что Венгрия не выдвигала новых существенных возражений против открытия двух последних переговорных кластеров в переговорах с Украиной о вступлении в ЕС.

13 октября ЕС официально открыл еще два кластера в переговорах о вступлении с Украиной: кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Для этого Верховная Рада одобрила изменения в закон об образовании, чтобы снять вето Венгрии.

Читайте также статью Конкурент на пути в ЕС. Как Украине открыли кластеры и почему придется догонять Молдову.