Комітет постійних представників держав Європейського Союзу (Coreper) у п'ятницю, 20 листопада, може затвердити результати скринінгу українського законодавства за переговорними кластерами 4 та 5, що дозволить просунутися до їх відкриття.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел у ЄС.

Затвердження скринінгу кластерів 4 і 5 для України, а також для Молдови, було внесене до порядку денного Coreper напередодні – після того, як Угорщина дала сигнал про готовність зняти свої заперечення.

"Угорщина надіслала сигнал, що готова просуватися з відкриттям кластерів 4 і 5. Про це було повідомлено через робочу групу", – зазначив один з дипломатичних співрозмовників "Європейської правди", обізнаний з перебігом подій.

Він також повідомив, що обидва питання внесені як non-discussion items (I items) – пункти, які не передбачають обговорення.

Водночас інше джерело "Європейської правди" в ЄС уточнило, що цього разу питання не розглядалося на засіданні робочої групи Ради ЄС із питань розширення (COELA), а було передане безпосередньо на розгляд Комітету постійних представників (Coreper).

"Засідання COELA не було. Іноді питання надходять безпосередньо до Coreper", – пояснив співрозмовник.

Таким чином, посли ЄС у пʼятницю, о 10:00 мають затвердити результати скринінгу за кластером 4 "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" та кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" без проведення дебатів, за процедурою погодження відповідних рішень.

Аналогічні питання щодо затвердження результатів скринінгу кластерів 4 та 5 для Молдови також включені до порядку денного засідання Coreper.

У разі позитивного рішення Coreper, наступним процедурним кроком стане направлення Україні та Молдові офіційних листів із запрошенням представити свої переговорні позиції щодо кластерів 4 та 5.

Після отримання цих позицій ЄС має підготувати та погодити власні спільні переговорні позиції щодо кожного кластера. Для їхнього затвердження необхідна згода всіх держав-членів Євросоюзу.

Лише після цього стане можливим проведення міжурядової конференції Україна-ЄС (та Молдова-ЄС), на якій 4 та 5 переговорні кластери можуть бути офіційно відкриті.

Наступне засідання Ради ЄС із загальних питань, на полях яких проводяться міжурядові конференції, заплановане на 15 грудня 2026 року.

Водночас міжурядова конференція з відкриття кластерів може відбутися й раніше 15 грудня, якщо до того часу вдасться завершити необхідні процедури та погодити спільні переговорні позиції Євросоюзу.

Кластер 4 охоплює транспорт, енергетику, транс'європейські мережі, довкілля та кліматичну політику, а кластер 5 – сільське господарство, рибальство, регіональну політику та бюджетні положення.

Нагадаємо, 10 листопада "Європейська правда" повідомляла, що на засіданні робочої групи Ради ЄС із питань розширення (COELA) Угорщина знову не погодилася затвердити результати скринінгу кластерів 4 та 5 для України та Молдови.

Аналогічні заперечення угорська сторона висловлювала також під час попередніх засідань робочої групи, зокрема 20 і 27 жовтня та 3 листопада.

При цьому, як повідомляла "Європейська правда", угорська сторона не озвучувала додаткових вимог до України, виконання яких дозволило б просунутися до відкриття двох останніх переговорних кластерів.

Напередодні Єврокомісія надіслала у Раду ЄС звіт про виконання Молдовою проміжних вимог IBAR, затвердження якого дозволить їй почати закривати переговорні розділи.

Про те, чому Україна гальмує з реформами, а також про реалістичну дату вступу до ЄС – в матеріалі Посол ЄС: Ми знайшли рішення, як провести низку реформ, та ті сподобаються не всім в Україні.





