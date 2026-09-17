В Швеции подсчитали все голоса: левоцентристы получили преимущество в три мандата

Шведские левоцентристские оппозиционные партии получили 176 мест на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, тогда как правый блок, находящийся сейчас у власти, – 173 места.

Соответствующие данные избирательной комиссии приводит SVT, сообщает "Европейская правда".

Подсчёт голосов завершился в 13:15 по местному времени. В ближайшее время ожидается утверждение окончательных результатов выборов.

28 сентября шведский парламент нового созыва соберётся на заседание для принесения присяги и избрания спикера.

Не раньше 29 сентября новоизбранный спикер сможет предложить кандидатуру премьер-министра, а затем за нее будут голосовать депутаты.

Если более половины законодателей проголосуют против, спикер начнет поиск нового кандидата на пост главы правительства.

Источники телеканала также сообщают, что в ближайшее время действующий премьер Швеции Ульф Кристерссон объявит о своей отставке.

Ульф Кристерссон, возглавляющий партию "Умеренные", после обнародования результатов голосования на парламентских выборах прогнозировал сложные переговоры о формировании нового правительства.

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