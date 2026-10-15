Парламент Швеции не поддержал назначение лидера социал-демократов на пост премьер-министра

В четверг шведский парламент, как и ожидалось, отклонил предложение лидера социал-демократов Магдалены Андерссон о формировании правительства меньшинства, что продлило период неопределенности относительно того, кто станет премьер-министром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Четыре левоцентристские оппозиционные партии, которые все высказались в пользу Андерссон в качестве премьер-министра, 13 сентября получили большинство мест в шведском парламенте, Риксдаге, но не могут прийти к согласию относительно того, кто должен войти в состав нового правительства.

"Еще с вечера выборов мне было ясно, что это займет некоторое время и что, вероятно, понадобится несколько туров голосования, чтобы назначить премьер-министра", – заявила Андерссон журналистам после голосования в парламенте

Только социал-демократы проголосовали за Андерссон, тогда как другие партии проголосовали против.

Ожидается, что следующим шагом спикер парламента попросит действующего премьера Ульфа Кристерссона из партии "Умеренные" – второй по величине партии после социал-демократов – попытаться сформировать правительство.

Пока мало что указывает на то, что Кристерссон сможет обеспечить себе большинство, и поэтому задача формирования правительства может впоследствии вернуться к Андерссон.

В начале октября Андерссон заявила, что на данный момент не видит возможности сформировать новое правительство.

Впрочем, впоследствии ей снова поручили переговоры по формированию правительства.

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