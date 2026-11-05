В Румынии обнаружили обломки дрона

В четверг в румынской коммуне Богочия на площади примерно 200–300 метров были обнаружены обломки дрона.

Об этом сообщило Управление полиции уезда Нямц, передает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

На место происшествия для проведения проверок прибыли полицейские, пожарные и пиротехническая команда Румынской разведывательной службы.

"5 ноября этого года сотрудники сельского полицейского участка Сагна получили сообщение непосредственно от мужчины о том, что он обнаружил в коммуне Богочия обломки дрона, разбросанные на площади примерно 200–300 метров. На место происшествия прибыли группы полицейских и пожарных из Управления по чрезвычайным ситуациям уезда Нямц, оснащенные специальным техническим оборудованием. Одновременно в этот район выехала пиротехническая команда", – заявляют представители полиции.

Проверки продолжаются, и власти обещают предоставить дополнительную информацию после их завершения.

Как сообщалось, вечером в субботу, 31 октября, системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали два беспилотных летательных аппарата, которые без разрешения вошли в воздушное пространство страны.

Сообщалось, что Румынияведет переговоры с Молдовой о совместной разработке программ по борьбе с беспилотниками.