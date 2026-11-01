Румыния подняла в воздух четыре истребителя из-за вторжения дронов в воздушное пространство

Вечером в субботу, 31 октября, системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали два беспилотных летательных аппарата, которые без разрешения вторглись в воздушное пространство страны.

Об этом сообщило оборонное ведомство страны, пишет "Европейская правда".

Для мониторинга и управления ситуацией Румыния подняла в воздух четыре истребителя F-16, а также вертолёт IAR-330 SOCAT, когда два беспилотных летательных аппарата нарушили воздушное пространство страны.

В связи с нарушением воздушного пространства страны оповещение об опасности получили шесть уездов страны: Яссы, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакеу и Сучава.

Один из двух беспилотников покинул воздушное пространство страны, тогда как второй в последний раз наблюдался в районе между уездами Васлуй и Бакау.

О падении каких-либо летательных аппаратов не сообщалось.

В тот же день беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы во время российских воздушных атак на Украину.

Напомним, 23 октября Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны дроном, возложив ответственность за инцидент на Российскую Федерацию.

После того, как в селе Киштельница обнаружили дрон, упавший в 100 метрах от жилого дома, в МИД Молдовы заявили, что объявят сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата.

Сообщалось, что Румыния ведет переговоры с Молдовой о совместной разработке программ по борьбе с беспилотниками.