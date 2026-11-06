Рютте после выборов в США посоветовал Трампу "не падать духом"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что посоветовал президенту США Дональду Трампу "не падать духом" после громкого поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США в начале этой недели.

Об этом он сказал, участвуя в нидерландском ток-шоу Pauw & De Wit, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Рютте рассказал, что после голосования на промежуточных выборах в США отправил Трампу "короткое сообщение".

"Не падай духом, давай двигаться дальше", – говорилось в нем, по словам генсека НАТО.

Также он выразил "огромное восхищение" президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что они общаются каждую неделю, но добавил, что для Трампа и главы Кремля Владимира Путина важно поддерживать "хорошие отношения".

Кроме того, его попросили прокомментировать недавнюю договоренность Трампа с Путиным о поставках дизельного топлива в США. Рютте признал, что среди европейских союзников США после объявления соглашения царила "паника".

"Я это понимаю, я тоже удивился", – сказал он.

В то же время Рютте признал: в этом году Европа также закупила у России большое количество сжиженного природного газа, "гораздо больше, чем когда-либо принесет это соглашение по дизельному топливу".

"Европа тоже не без греха", – добавил он.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Президент США заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

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