Рютте после выборов в США посоветовал Трампу "не падать духом"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что посоветовал президенту США Дональду Трампу "не падать духом" после громкого поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США в начале этой недели.
Об этом он сказал, участвуя в нидерландском ток-шоу Pauw & De Wit, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".
Рютте рассказал, что после голосования на промежуточных выборах в США отправил Трампу "короткое сообщение".
"Не падай духом, давай двигаться дальше", – говорилось в нем, по словам генсека НАТО.
Также он выразил "огромное восхищение" президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что они общаются каждую неделю, но добавил, что для Трампа и главы Кремля Владимира Путина важно поддерживать "хорошие отношения".
Кроме того, его попросили прокомментировать недавнюю договоренность Трампа с Путиным о поставках дизельного топлива в США. Рютте признал, что среди европейских союзников США после объявления соглашения царила "паника".
"Я это понимаю, я тоже удивился", – сказал он.
В то же время Рютте признал: в этом году Европа также закупила у России большое количество сжиженного природного газа, "гораздо больше, чем когда-либо принесет это соглашение по дизельному топливу".
"Европа тоже не без греха", – добавил он.
Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.
Президент США заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.
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