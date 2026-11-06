Рютте не считает, что война в Украине закончится победой одной из сторон

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война РФ против Украины вряд ли закончится победой одной из сторон.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда".

Его спросили, выиграет ли кто-нибудь войну в Украине, начавшуюся с вторжения России в феврале 2022 года.

"Не думаю, что это очень вероятно", – сказал он.

"Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является своеобразным компромиссом", – отметил Рютте.

Он подчеркнул, что Европа должна оставаться бдительной в отношении возможности российской агрессии даже после того, как война в конце концов закончится.

"Сейчас российская угроза не проявляется непосредственно на нашей границе, поскольку значительная часть этих солдат задействована в Украине", – сказал он.

"Но если это закончится, то их огромная армия не будет там просто для того, чтобы быть огромной армией", – добавил генсек НАТО.

Министр обороны Эстонии Мартин Херем считает, что Россия обязательно "испытает" какую-то из стран независимо от того, как закончится российско-украинская война.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно ситуации с безопасностью в Восточной Европе и в российско-украинской войне.

До этого он заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение относительновозможности России напасть на "самый мощный военный альянс мира – НАТО".