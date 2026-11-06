Премьер Швеции просит предоставить ему больше времени для формирования нового правительства

Исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон заявил в пятницу, что попросил дополнительное время для формирования нового правительства после того, как в сентябре на всеобщих выборах он утратил парламентское большинство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Парламент отклонил кандидатуры двух оппозиционных кандидатов на пост премьер-министра, и в начале этой недели спикер передал эстафету Кристерссону.

Его шансы на успех выросли в пятницу, когда ультраправые "Шведские демократы" заявили, что не будут препятствовать, а Центристская партия – часть оппозиции – сообщила, что проведет с ним переговоры.

Кристерссон отметил, что ситуация остается сложной и трудно представить, как лидер какой-либо партии мог бы сформировать правительство большинства.

"Но сегодняшнее решение сначала со стороны "Шведских демократов", а затем со стороны Центристской партии может сделать мою задачу чуть менее невыполнимой", – сказал он журналистам.

Рост влияния "Шведских демократов", имеющих 62 депутата в парламенте, насчитывающем 349 мест, осложнил процесс формирования правительства.

Центристская партия отделилась от основного правого крыла, отказавшись от какого-либо сотрудничества с антииммиграционными "Шведскими демократами", и присоединилась к левоцентристской оппозиции. Однако ее лидер Элизабет Танд-Рингквист также исключила возможность войти в правительство вместе с "Левой партией", из-за чего этому блоку не хватает большинства.

В пятницу Танд-Рингквист заявила, что даст Кристерссону и лидеру социал-демократов Магдалене Андерссон неделю на то, чтобы они представили свои политические программы и продемонстрировали, как они собираются провести их через парламент, не давая "экстремистским" партиям никакого влияния. После этого Центристская партия решит, какую сторону поддержать, отметила она.

"Ульф Кристерссон должен объяснить, как он намерен гарантировать, что "Шведские демократы" не будут диктовать свои условия", – сказала Танд-Рингквист. "Магдалена Андерссон… должна показать, как правительство могло бы функционировать без "Левой партии", – добавила она.

Спикер может выдвинуть четырех кандидатов в премьеры, прежде чем придется объявлять новые выборы.

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Швеции 13 сентября четыре левоцентристские партии добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

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