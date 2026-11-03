СМИ: Британия и ЕС готовят соглашение об упрощении экспорта продовольствия

Великобритания и ЕС согласовали проект соглашения об отмене введенных после Brexit проверок экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции в преддверии саммита Великобритании и Евросоюза, который состоится в конце этого месяца.

Об этом стало известно BBC, передает "Европейская правда".

По информации британского общественного телерадиовещания, 200-страничный проект текста соглашения "SPS" (санитарного и фитосанитарного) разослали странам ЕС для рассмотрения на заседании комитета постоянных представителей государств ЕС (Coreper) в среду, 4 ноября.

Вместе с ним также были распространены аналогичные проекты соглашений о торговле квотами на выбросы и программе молодежных поездок и трудоустройства, а также 15-страничный проект совместного заявления для лидеров Великобритании и ЕС.

Соглашение о продовольствии является важнейшей частью так называемого "перезапуска Brexit", о котором достигнута договоренность на данный момент, и предусматривает отмену проверок и бюрократических барьеров, мешавших экспортерам после выхода Великобритании из единого рынка ЕС.

Как отмечается, это соглашение может иметь следующие последствия:

может возобновиться экспорт в ЕС свежих колбас, гамбургеров, моллюсков из внутренних вод и семенного картофеля;

оно должно устранить необходимость в санитарных сертификатах на экспорт стоимостью 200 фунтов, подтверждающих, что продукция соответствует санитарным требованиям страны назначения;

оно должно отменить необходимость в фитосанитарных сертификатах стоимостью 25 фунтов, подтверждающих, что растения или растительные продукты не содержат вредителей и болезней;

могут быть отменены сборы за инспектирование, сертификаты органического происхождения, некоторые портовые сборы и другие проверки при экспорте и импорте в ЕС и из ЕС;

могут возобновить выдачу паспортов для британских домашних животных, ввозимых в ЕС.

В свою очередь ожидается, что Великобритания обязуется соблюдать и адаптироваться к действующим нормативным актам ЕС в отношении стандартов торговли растениями, животными и пищевыми продуктами.

Также СМИ писали, что граждане Европейского Союза могут начать платить за обучение в университетах столько же, сколько и студенты Великобритании, в рамках более широкого соглашения, направленного на укрепление связей между сторонами. А гражданам Великобритании также будут предложены те же тарифы, что и местным жителям в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что в Великобритании и Европейском союзе планируют обсудить на уровне министров будущие варианты свободного передвижения.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что в краткосрочной перспективе Великобритании следует сосредоточиться на участии в действующих оборонных механизмах Европейского Союза, а не на начале переговоров о повторном присоединении к ЕС.

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