В Британии и ЕС обсудят варианты восстановления свободы передвижения

В Великобритании и Европейском Союзе планируют обсудить на уровне министров будущие варианты свободного передвижения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Министр Великобритании по вопросам бизнеса Джонатан Рейнольдс отметил, что пока не было никаких предположений относительно того, какими могут быть будущие отношения Великобритании с Евросоюзом, в том числе и в сфере свободы передвижения. Впрочем, этот вопрос планируют обсудить еще до ежегодного саммита между ЕС и Великобританией 20 ноября в Брюсселе.

Также в британском правительстве подчеркивают, что в настоящее время сосредоточены на достижении на саммите новых соглашений в таких сферах, как продовольствие и мобильность молодежи.

Глава британского правительства Энди Бернем заявил, что стремится к "честной дискуссии" о перспективах восстановления свободы передвижения между Великобританией и ЕС, а в понедельник оставил открытой возможность проведения референдума по этому вопросу.

Однако он отметил, что любые существенные изменения в отношениях между Великобританией и ЕС потребуют мандата, полученного на всеобщих выборах, которые должны состояться до 2029 года.

Премьер-министр пообещал придерживаться "красных линий", определенных в предвыборной программе Лейбористской партии на 2024 год: отказаться от возвращения к свободному передвижению, единому рынку ЕС или таможенному союзу в течение этой парламентской сессии, которая завершится до 2029 года.

Недавно Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив, что Brexit принёс "больше вреда, чем пользы".