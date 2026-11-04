Во Франции кибератака на холодильное оборудование затронула объекты хранения плазмы крови

Во Франции сообщили о кибератаке, затронувшей банки крови; при этом её удалось остановить до того, как её последствия смогли нанести ущерб.

Об этом пишет AP со ссылкой на заявление Французской службы крови (EFS), передаёт "Европейская правда".

EFS сообщила, что инцидент произошел в понедельник, 2 ноября, на трех её объектах холодильного хранения плазмы. Отмечается, что "пороговые значения температуры и размораживания были повышены до чрезвычайно высоких уровней".

"Никаких последствий для здоровья выявлено не было, и никаких препаратов крови потеряно не было", – подчеркнули в заявлении.

Кибератака была направлена против поставщика холодильного оборудования на трех объектах EFS.

Согласно заявлению, среди хранившихся продуктов были пакеты с плазмой, предназначенные для переливания, и плазма, используемая для производства лекарств; эти запасы были либо перемещены, либо обеспечены защитой.

"Системы мониторинга и сигнализации быстро обнаружили аномалии, что позволило персоналу принять меры для обеспечения того, чтобы ни один продукт крови или образец не пострадал", – подчеркнули в EFS.

Также Французская служба крови сообщила, что операции по сбору и распределению крови продолжаются без перебоев, что обеспечивает бесперебойное обслуживание пациентов в больницах и других учреждениях здравоохранения.

Национальное агентство по кибербезопасности Франции и Министерство здравоохранения проводят расследование этого инцидента.

Напомним, десятки супермаркетов в Бельгии, Люксембурге, Эстонии, а также Швеции пострадали от хакерской атаки 2 ноября.

Как отмечают в компаниях, эта кибератака напоминает ту, которая ранее привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.