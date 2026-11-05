СМИ: за кибератаками на европейские супермаркеты, вероятно, стоят пророссийские хакеры
Кибератаки на системы охлаждения в супермаркетах ряда европейских стран, произошедшие в последние дни, могут быть связаны с группировками пророссийских хакеров.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.
На днях около 30 шведских продуктовых магазинов пострадали от вероятной хакерской атаки, которая привела к порче товаров на миллионы крон.
По данным исследователей компании по кибербезопасности Forescout, в этот период наиболее активными были две хакерские группы с пророссийской направленностью. В совместном видео в социальных сетях, с которым ознакомилось SVT, эти группы берут на себя ответственность за атаки.
Они утверждают, что нанесли удар по оборудованию гигантов холодильной техники Danfoss и Dixell. Группа заявляет, что вредоносное программное обеспечение не понадобилось, а была использована "стандартная функциональность" систем.
Хакерские группировки также заявляют, что имеют доступ к системам водоснабжения, электростанциям, промышленным объектам и объектам хранения пищевых продуктов.
Исследователи отмечают, что методы первоначального вторжения, возможные использованные уязвимости, инфраструктура злоумышленников и лица, стоящие за этими атаками, до сих пор не подтверждены.
Предполагаемые атаки были направлены преимущественно на фруктовые склады, винодельни, продовольственные магазины и другие предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности в Испании, Италии и других европейских странах.
Не установлено, кто стоит за последними киберинцидентами, направленными против холодильных систем во Франции и других регионах Европы. Также не установлено, каким образом злоумышленники получили доступ к этим системам.
Напомним, десятки супермаркетов в Бельгии, Люксембурге, Эстонии, а также Швеции пострадали от хакерской атаки 2 ноября.
Как отмечают в компаниях, эта кибератака напоминает ту, которая ранее привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.