СМИ: за кибератаками на европейские супермаркеты, вероятно, стоят пророссийские хакеры

Кибератаки на системы охлаждения в супермаркетах ряда европейских стран, произошедшие в последние дни, могут быть связаны с группировками пророссийских хакеров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

На днях около 30 шведских продуктовых магазинов пострадали от вероятной хакерской атаки, которая привела к порче товаров на миллионы крон.

По данным исследователей компании по кибербезопасности Forescout, в этот период наиболее активными были две хакерские группы с пророссийской направленностью. В совместном видео в социальных сетях, с которым ознакомилось SVT, эти группы берут на себя ответственность за атаки.

Они утверждают, что нанесли удар по оборудованию гигантов холодильной техники Danfoss и Dixell. Группа заявляет, что вредоносное программное обеспечение не понадобилось, а была использована "стандартная функциональность" систем.

Хакерские группировки также заявляют, что имеют доступ к системам водоснабжения, электростанциям, промышленным объектам и объектам хранения пищевых продуктов.

Исследователи отмечают, что методы первоначального вторжения, возможные использованные уязвимости, инфраструктура злоумышленников и лица, стоящие за этими атаками, до сих пор не подтверждены.

Предполагаемые атаки были направлены преимущественно на фруктовые склады, винодельни, продовольственные магазины и другие предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности в Испании, Италии и других европейских странах.

Не установлено, кто стоит за последними киберинцидентами, направленными против холодильных систем во Франции и других регионах Европы. Также не установлено, каким образом злоумышленники получили доступ к этим системам.

Напомним, десятки супермаркетов в Бельгии, Люксембурге, Эстонии, а также Швеции пострадали от хакерской атаки 2 ноября.

Как отмечают в компаниях, эта кибератака напоминает ту, которая ранее привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.