Існує найкраща відповідь на російську агресію: стаття глави МЗС Данії

Андерс Самуельсен, міністр закордонних справ Данії _ Вівторок, 20 лютого 2018, 09:00

Візит голови МЗС Данії в Маріуполь, фото УНІАН

Цього тижня я знову прибув до Києва з візитом – саме тоді, коли Україна шанує пам'ять героїв Небесної сотні, відзначаючи четверту річницю найкривавішого дня Революції гідності. Ми згадуємо героїв, які пожертвували найдорожчим – у сподіванні, що Україна перетвориться на процвітаючу європейську демократію.

Чотири роки потому Україною все ще дме вітер змін. Попри російську агресію, попри руйнівний конфлікт та економічні труднощі, жага до реформ не зменшилася.

Готуючись до візиту, я ще раз переконався у важливості нинішніх змін в Україні – як для майбутнього вашої країни, яка має такий великий потенціал, так і для всієї Європи.

Україна є одним із найважливіших пріоритетів для зовнішньої політики Данії.

Від 2014 року Данія підтримує демократичні перетворення в Україні. У нашій новій Програмі сусідства, розрахованій на п'ять років, Україна є однією з лише двох країн, на яких зосереджена увага. Данія надає допомогу Україні у проведенні реформ у сферах належного врядування, прав людини та сталого та інклюзивного економічного зростання.

Тому я також радий, що 27 червня цього року в столиці Данії, Копенгагені, ми разом з Україною проведемо наступну конференцію з питань реформ – Ukraine Reform Conference. Ґрунтуючись на результатах першої такої конференції, що відбулася в Лондоні у 2017 році, цей захід пройде під головуванням прем'єр-міністрів Данії та України, за участі закордонних партнерів, представників міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства.

Ми хочемо, щоби для України ця конференція стала рушієм змін.

А ще – щоби ви змогли представити на ній відчутний і помітний прогрес, досягнутий Києвом після зустрічі в Лондоні. Ключова увага в Копенгагені буде присвячена належному врядуванню, включаючи протидію корупції, а також економічному розвиткові.

Для міжнародної спільноти конференція дасть нагоду підтвердити рішучу підтримку України.

А головним досягненням конференції буде, якщо вона допоможе досягти значного прогресу в реформах – як до, та після 27 червня.

Тут, у Києві, я бачу, як багато було зроблено Україною на шляху до перетворення на сучасне європейське суспільство. Україна просувається у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, включаючи її торговельну частину. Українські громадяни віднедавна мають право на безвізові поїздки до країн ЄС, і це – справді відчутна перевага, яку принесла євроінтеграція.

Ви схвалили ключове законодавство для реформ у сферах правосуддя, державного управління, децентралізації та економічного розвитку, ухвалені критично необхідні реформи соціального сектора – пенсійна, освітня та медична.

Не думаю, що хто-небудь очікував легкості у виконанні програми реформ такого масштабу. Тому не дивно, що перед вами залишаються важливі виклики. Щоби прогрес України став справді незворотним, ви маєте повністю впровадити в життя ті зміни, які вже схвалені, і одночасно – просувати реформи у нових сферах.