Польща у ніч проти 24 листопада залучила сили протиповітряної оборони через російську атаку на Україну; у повітряний простір країни залетів дрон.

Про це йдеться у заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Пізно ввечері 23 листопада Польща залучила сили та засоби протиповітряної оборони у відповіді на авіаудари РФ по регіонах України.

Згодом польське Оперативне командування ЗС заявило, що під час нічних ударів РФ по Україні польський повітряний простір ненадовго порушив безпілотний літальний апарат.

"У відповідь на загрозу Оперативне командування Збройних сил Польщі залучило необхідні сили та засоби системи протиповітряної оборони. Безпілотний літальний апарат постійно відстежувався військовими радіолокаційними системами протягом усього маршруту польоту", – зазначили у заяві.

Як повідомляється, польським військовим був наданий дозвіл на збиття безпілотного літального апарата.

Втім, після того, як безпілотний літальний апарат змінив курс на схід, "з огляду на потенційну загрозу для цивільного населення та можливі наслідки збиття об’єкта, було прийнято рішення утриматися від застосування зброї через існуючий ризик заподіяння шкоди".

"Збройні сили Польщі постійно стежать за ситуацією у польському повітряному просторі, а сили та засоби системи протиповітряної оборони перебувають у постійній готовності до реагування на будь-які загрози", – додали у заяві.

Нагадаємо, 20 листопада на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах. Згодом було встановлено, що польський авіапростір порушили три російські ракети Х-101.

А 23 листопада, на нараді послів країн-членів НАТО, в Альянсі повідомили, що верховний головнокомандувач НАТО в Європі розглядає питання про розгортання додаткових сил і засобів у регіоні.

Того ж дня стало відомо, що НАТО передає у розпорядження Польщі один літак раннього попередження про загрози після інциденту з російськими ракетами у повітряному просторі країни.