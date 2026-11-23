20 листопада у Брюсселі пройшов саміт Європейського Союзу та Великої Британії – другий після виходу Сполученого Королівства з ЄС. При цьому після першої зустрічі у травні 2025 року в Лондоні відбулися суттєві зміни – прем'єр-міністром став Енді Бернем, який критично ставиться до виходу країни з Євросоюзу.

Відповідно, знову пожвавилася дискусія про її повернення. І минулий саміт розглядали як нагоду для суттєвого перезавантаження відносин Лондона і Брюсселя та більшої визначеності щодо повторного вступу Британії до ЄС.

Однак прориву не сталося.

Британські та європейські лідери говорили лише про усунення деяких бар’єрів, запроваджених після Brexit. Зокрема, у сферах торгівлі, мобільності молоді та регуляторної співпраці.

У підсумковій спільній декларації йдеться також про намір сторін поглиблювати співпрацю в економічній, безпековій та оборонній сферах. Зокрема, щодо посилення координації у підтримці України, протидії російським гібридним загрозам та розвитку оборонної промисловості.

Тож які конкретні результати приніс саміт, чи могли вони бути більшими і як можуть вплинути на подальший розвиток відносин між ЄС та Великою Британією – розбираємося далі.



Обережний Енді Бернем

Теперішній прем’єр Британії Енді Бернем очолив лейбористський уряд у липні 2026 року, а до того критично висловлювався щодо Brexit – заявляв, що вихід Сполученого Королівства з ЄС у 2020 році "приніс більше шкоди, ніж користі".

Природно, що після приходу в офіс на Даунінг-стріт Бернем пообіцяв провести масштабний перегляд відносин із Брюсселем. Відразу ж заговорили навіть про ймовірне повернення Британії в ЄС.

Сам Бернем став обережнішим. Наприкінці вересня серед можливих сценаріїв подальших відносин між країною та ЄС він називав збереження нинішнього статус-кво, повернення Великої Британії до митного союзу ЄС, а також поглиблення відносин за аналогією з моделлю, яку нині обговорюють Євросоюз і Канада.

Якихось практичних кроків на кшталт нового референдуму про вступ він не пропонував.

Хоча наприкінці жовтня Бернем зазначив, що хотів би за свого життя побачити Велику Британію знову серед членів ЄС – однак одразу ж уточнив, що такий сценарій зараз не розглядається.

"Я не пропоную повернення до ЄС під час каденції цього парламенту. На цю мить ми дуже-дуже далекі від цього", – наголосив британський прем’єр.

Тож позиція Бернема наразі полягає більше не в перегляді самого рішення про Brexit, а в прагненні виправити деякі наслідки виходу країни з Євросоюзу.

За тиждень до саміту прем’єр заявив, що з ЄС можна укласти вигідну угоду, яка буде "більше схожою на той Brexit, за який, як вважали люди, вони голосували у 2016 році".

Про що говорили і домовилися

Власне, про певні практичні кроки і йшлося на саміті.

Наприклад, угода щодо торгівлі харчовими продуктами та напоями має спростити перевірки та усунути значну частину додаткових процедур, запроваджених після Brexit для торгівлі тваринною та рослинною продукцією між Великою Британією та ЄС. Очікується, що вона набуде чинності 1 березня 2028 року.

Домовленість у сфері енергетики та кліматичної політики передбачає повторне пов'язування британської та європейської систем торгівлі квотами на викиди. Це має допомогти виробникам з обох сторін уникнути додаткових витрат, пов'язаних із транскордонним вуглецевим регулюванням. Початок дії цієї угоди також заплановано аж на 2028 рік.

Окремий блок домовленостей стосується міграції та безпеки кордонів.

Велика Британія погодилася поглибити співпрацю з ЄС у межах Плану дій щодо Ла-Маншу, спрямованого на боротьбу з нелегальним переправленням мігрантів на невеликих човнах. На практиці це має передбачати обмін оперативною інформацією між правоохоронними органами, активнішу взаємодію Лондона з Європолом і Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex, а також посилення морського нагляду з боку французької влади.

Одними з найбільших бенефіціарів домовленостей можуть стати британські та європейські студенти. Відповідні домовленості мають відкрити для молоді можливості тимчасового проживання, навчання та роботи по обидва боки Ла-Маншу, а також перегляд вартості навчання для студентів, які вирішать здобувати освіту за кордоном – відповідно в ЄС і Британії.

Втім, щодо запровадження пільгової оплати за навчання в університетах домовилися лише формально, а переговори відклали на шість місяців.

Водночас багато хто у Великій Британії сприймає з настороженістю навіть перспективи зближення з ЄС в окремих сферах.

Ще за тиждень до саміту, на тлі перших повідомлень у ЗМІ про потенційні домовленості, комітет з європейських справ Палати лордів звернув увагу на можливі наслідки нової моделі співпраці для роботи британського парламенту.

Головне застереження стосувалося механізму так званого динамічного узгодження законодавства. Йдеться про те, що в межах нових домовленостей Велика Британія має регулярно адаптувати власне законодавство до змін у нормативно-правовій базі Європейського Союзу.

За оцінкою комітету, лише угода у сфері торгівлі харчовими продуктами та напоями може щороку охоплювати сотні законодавчих актів ЄС. А це створюватиме додаткове навантаження на британські інституції та вимагатиме належного парламентського контролю за процесом імплементації європейських норм.

Жорстка критика пролунала з боку політичних опонентів зближення з Євросоюзом.

Лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж звинуватив Бернема у "зраді виборців" через його позицію щодо поглиблення відносин із ЄС.

"Якщо Лейбористська партія, якщо Бернем, буде вести кампанію на наступних виборах під гаслом повернення до ЄС, йому доведеться провести референдум", – наголосив Фарадж.

Що думають британці та ЄС

Однак зрозуміло, що проведення референдуму щодо гіпотетичного повторного вступу в ЄС потрібне буде за визначенням. Британці загалом не проти проголосувати.

Дані опитування YouGov від 18 листопада свідчать, що 54% вважають проведення референдуму щодо повернення до Євросоюзу протягом найближчих п'яти років цілком прийнятним, тоді як 33% виступають проти такої можливості.

Показовою є й зміна настроїв серед тих, хто у 2016 році підтримав вихід із ЄС.

Що більше часу минає відтоді, то більше прихильників Brexit допускають проведення повторного голосування. Якщо щодо референдуму в найближчі п'ять років позитивно висловилися 32% цієї групи, то в перспективі наступних 25 років – уже 44%.

Водночас готовність до референдуму в осяжній перспективі не означає, що повернення до ЄС є нагальним суспільним запитом.

Та й поки що чіткої підтримки більшості для повторного вступу немає. Хоча опосередковано значна частина британців була б не проти.

Наприклад, у проведеному вже після саміту опитуванні YouGov респондентам запропонували обрати твердження, яке найкраще відображає їхнє ставлення до Brexit.

І 42% британців вважають, що вихід з Євросоюзу значною мірою обернувся провалом.

Та й від самого початку він був приречений на невдачу. Натомість лише 9% опитаних поділяють протилежну позицію.

Ці показники свідчать про помітну зміну суспільного сприйняття Brexit – водночас вони не означають автоматичної підтримки повторного вступу до ЄС, адже оцінка наслідків виходу з ЄС та готовність повернутися до нього – не одне й те саме.

Згідно зі ще одним опитуванням, опублікованим 20 листопада, виборці у 512 із 632 виборчих округів Великої Британії підтримують повернення країни до ЄС. Лише у 73 округах переважають прихильники минулого Brexit. Показово, що повернення до Євросоюзу підтримують у 274 із 394 округів, в яких на референдумі 2016 року проголосували за вихід з нього.

Своєю чергою в самому Європейському Союзі демонструють готовність до подальшого зближення. Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що ЄС залишається "відкритим до якомога тісніших відносин" із Великою Британією.

"Разом ми можемо досягти набагато більшого. Ми не конкуруємо одне з одним, а спільно розробляємо взаємовигідні рішення, орієнтуючись на майбутнє… Залишаємося відкритими до налагодження якомога тісніших відносин між Європейським Союзом та Великою Британією", – акцентував він.

Тож саміт став імпульсом до поглиблення зв'язків між сторонами, але аж ніяк не кроком до повернення Сполученого Королівства до Європейського Союзу – на що натякали раніше заяви Бернема.

Підтримка України "скільки буде потрібно"

В окремому розділі "Спільні глобальні пріоритети" 18-сторінкової декларації Україні присвячено перші два пункти. Це переважно підтвердження вже неодноразово озвучених позицій сторін.

ЄС та Велика Британія наголосили на непохитній підтримці її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Засудили російську агресію, назвавши її порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

"Ми ще раз закликаємо Росію негайно припинити свою агресивну війну проти України та погодитися на повне, негайне й беззастережне припинення вогню. Шлях до миру в Україні не може визначатися без самої України", – йдеться в декларації.

ЄС та Велика Британія також запевнили, що продовжать безстроково підтримувати Україну, та закликали міжнародних партнерів також посилити підтримку, щоб задовольнити нагальні фінансові та військові потреби Києва.

Крім того, Лондон та Брюссель домовилися посилювати координацію для збільшення тиску на Росію, зокрема через санкції та протидії її гібридним діям. Окремо в декларації йдеться про подальшу співпрацю у відновленні та відбудові України, зокрема через Ukraine Facility.

Також ЄС і Велика Британія підтвердили підтримку Молдови у протидії гібридним атакам Росії та викликам, пов’язаним з її війною проти України.

На пресконференції за підсумками саміту президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав війну Росії проти України одним із найбільших спільних викликів для Європейського Союзу та Великої Британії.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну – політично, фінансово та військово – стільки, скільки буде потрібно, аж до досягнення справедливого та тривалого миру", – наголосив він.

А прем'єр Британії Енді Бернем за день до саміту взяв участь у засіданні "коаліції охочих" у Берліні. Він назвав цю зустріч "вкрай необхідним проявом підтримки у критичний для України момент напередодні зими".

Прем'єр оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 260 млн фунтів стерлінгів, до якого, зокрема, увійшли далекобійні дрони, здатні долати відстань понад 1000 кілометрів. Окрім цього, він повідомив, що Британія та Норвегія профінансують будівництво двох сучасних бойових катерів для України.

Авторка: Уляна Кричковська-Богданова,

журналістка "Європейської правди"