Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс захищатиметься від будь-яких загроз у космосі на тлі повідомлень про те, що Росія готується до запуску супутника з ядерною зброєю.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Берліні у понеділок, 23 листопада, пише "Європейська правда".

У Рютте попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що західні розвідки попереджають про можливий запуск Росією супутника з ядерною боєголовкою вже найближчими тижнями.

"Ми завжди дбатимемо про захист кожного сантиметра території НАТО, і це включає забезпечення нашої безпеки в космічному просторі", – відповів генсекретар НАТО.

Зокрема він наголосив, що НАТО має цілий спектр варіантів реагування.

"Що стосується військової сфери, ми завжди будемо оцінювати наші можливості стримування та оборони й вносити зміни, де це необхідно", – додав він.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який спілкувався з журналістами разом з Рютте, заявив, що "повідомлення про те, що Росія планує вивести ядерну зброю в космос, не є новими, проте вони залишаються не менш разючими".

Раніше сім країн Європейського Союзу закликали переформатувати запропонований Європейський космічний щит навколо захисту космічних систем ЄС, залишивши військові космічні спроможності на національному рівні.

Париж і Берлін уже давно скептично ставляться до Європейського космічного щита – ініціативи, яку Брюссель запропонував минулого року в межах "Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року".