Міністри оборони України Євгеній Хмара та Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі в Берліні в понеділок, 23 листопада, досягли попередніх домовленостей щодо отримання Україною додаткових ракет-перехоплювачів.

Про це повідомило Міноборони України, пише "Європейська правда".

Головною темою зустрічі міністрів було посилення підтримки України напередодні зимового періоду, зокрема зміцнення ППО.

Вони сфокусувалися на кроках для отримання додаткових ракет-перехоплювачів. Як наголосили у Міноборони, міністри досягли "попередніх домовленостей за цим напрямком".

Окремо вони поспілкувалися також щодо співпраці між оборонними комплексами країн, закупівлі дронів для України на 2027 рік та масштабування рішень, перевірених на полі бою.

Також міністри обговорили обмін досвідом. У Міноборони зазначили, що Україна розробляє програми, які дозволять передавати партнерам реальний досвід сучасної війни та перевірені в бойових умовах технологічні рішення.

17 листопада писали, що Німеччина спільно з Норвегією профінансує новий пакет військової допомоги Україні в межах програми PURL з закупівлі американського озброєння, зосереджений на ракетах PAC-2 та PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, на який Берлін виділить $300 млн.

4 листопада президент України Володимир Зеленський обговорив із Пісторіусом закупівлю ракет PAC-2 та боєприпасів для F-16.

7 листопада Пісторіус заявив, що Німеччина більше не може передавати Україні системи Patriot зі своїх запасів, оскільки це створило б прогалини в німецькій обороні.