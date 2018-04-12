Євроінтеграція в регіональних ЗМІ: області-лідери та аутсайдери

Наталя Фреїк, ІЕД, для Європейської правди _ Четвер, 12 квітня 2018, 09:07

За останні два роки відбулися декілька визначних подій для зближення України з ЄС: початок дії Зони вільної торгівлі, ухвалення безвізового режиму для України, набуття чинності Угоди про асоціацію, виконання Україною цієї угоди та інші вагомі події в діалозі Україна-ЄС. Всі ці питання активно піднімають організації громадського суспільства, їх досліджують аналітичні центри, про них звітує Урядовий офіс з євроінтеграції.

Одночасно українські ЗМІ тільки починають підключатися до висвітлення проєвропейських тем та кроків, зроблених Україною до європейської інтеграції.

Спробуємо проаналізувати, що найбільше цікавить українські медіа в процесі євроінтеграції та в яких регіонах цю тему піднімають частіше.

В цьому матеріалі наведені результати кількісного та якісного контент-аналізу: результати моніторингу ЗМІ за ключовими словами щодо євроінтеграції за минулі два роки та аналіз тональності згадувань в ЗМІ в обрані періоди до запровадження "безвізу" та після.

Про що ЗМІ повідомляли активніше

Щоб подивитись, в які періоди кількість згадувань про європейську інтеграцію в країні інтенсифікувалась, а коли спадала, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в рамках проекту ЄС "Просування реформ в регіони" провів медіа-моніторинг на наявність ключових слів в інформаційних повідомленнях, статтях в онлайн та друкованих ЗМІ, теле- та радіопередачах та зіставив з подіями, які відбувались у цей період.

Для аналізу присутності європейської тематики в українських ЗМІ ми виділили такі ключові слова, які могли б ідентифікувати європейську інтеграцію загалом: "Євросоюз", "Євроінтеграція", "Безвіз" та "Угода про асоціацію".

Пікові згадування припадають на період кінця листопада 2016 року, весняного (початок квітня, середина травня), літнього (початок червня, середина липня) та осіннього (початок вересня-жовтня-листопада) періодів 2017 року. Преса активно інформувала щодо саміту ЄС-Україна у Брюсселі, етапів затвердження та впровадження безвізового режиму для України, ратифікації та набуття чинності Угоди про асоціацію.

Найбільш вживаною у висвітленні європейської інтеграції є категорія "Євросоюз", що є цілком очікуваним. Окрім цього, можна побачити, що за весь взятий період 2016-2017 років в листопаді-грудні 2016 року найбільше зростає кількість згадувань за категоріями "Євроінтеграція", "Безвіз" та "Угода про асоціацію".

Припускаємо, що збільшення згадувань в ЗМІ за цей період відбувається у зв’язку з довгоочікуваним 18-м самітом ЄС-Україна в Брюсселі. Наступним піковим періодом згадувань категорій "Євроінтеграція" та "Безвіз" є квітень-червень 2017 року, що пов’язано із затвердженням, ратифікацією та набуттям чинності безвізового режиму для України. Цей період набув найбільшого розголосу в медіа впродовж минулих двох років.

Якою була тональність згадувань в регіональних ЗМІ

Для того щоб подивитись, чи змінювався оціночний характер згадувань тем євроінтеграції, ми проаналізували два періоди у деяких областях (Львівській, Житомирській, Запорізькій, Одеській): до голосування Європарламенту за "безвіз" (15-26 вересня 2016 року) та після (10-16 квітня 2017 року).

До голосування Європарламенту за безвізовий режим для України тональність в українських медіа була в більшості проаналізованих випадків нейтральною. Кожна сьома публікація мала позитивну тональність, на противагу цьому кожна 25-та публікація містила негатив.

Після схвалення безвізового режиму для України майже вдвічі зменшується нейтральність при поданні інформації про євроінтеграцію в ЗМІ. Відповідно, статті набувають оціночного характеру. Водночас позитивна тональність у висвітленні європейської тематики збільшується на 22%, в той час як негативна тональність повідомлень про Євросоюз збільшилась на 9%. Кожна третя проаналізована публікація належала до статей з позитивною тональністю, в той час як з негативною – кожна сьома.

В Одеській області вдвічі більший за Львівську відсоток негативних згадувань ключових слів, пов’язаних з євроінтеграцією.

Водночас регіональні онлайн-медіа Одеської та Львівської області майже не відрізняються за часткою публікацій з позитивною тональністю. Нейтральна тональність публікацій на європейську тематику більш притаманна львівським онлайн-медіа.

Які регіони відстають

У регіональному вимірі моніторингу ЗМІ за ключовими словами протягом останніх двох років помітно виділяються чотири області: Львівська, Харківська, Одеська та Дніпропетровська. У цих чотирьох областях зосереджено 45% усіх новин, пов’язаних з євроінтеграцією в Україні.

З іншого боку, помітно відстають північно-центральні області України. Серед аутсайдерів: Вінницька, Житомирська, Черкаська, Хмельницька, Кіровоградська області.

На останньому місці – Луганська область. Для порівняння, сусідня Донецька область – на сьомому місці.

На Донеччині зафіксовано на 20% більше проєвропейських новин, ніж, наприклад, у Київській області.

З наведеного рейтингу регіонів бачимо, що немає рівномірності у висвітленні тем євроінтеграції. Більшість (20) областей України помітно відстають від чотирьох лідерів і висвітлюють трішки більше, ніж половину всього обсягу новин про відносини ЄС та України (55%).

Окрім цього, існують "проблемні" області, де за два роки активних євроінтеграційних подій кількість новин цієї тематики складає близько 2% від загального обсягу. Це – Кіровоградська, Хмельницька, Черкаська, Сумська, Рівненська.

Хоча окупація частини Луганщини може певним чином пояснити майже повну відсутність у цій області новин про євроінтеграцію, це дуже контрастує з Донецькою областю, де рівень інформування про євроінтеграцію є порівняно високим.

Методологія дослідження

Щотижневий моніторинг друкованих та онлайн ЗМІ, телебачення та радіо проводився за такими ключовими словами, як "Євросоюз" (Європейський Союз, ЄС, Євросоюз), "Угода про асоціацію" (Угода про асоціацію, асоціація з ЄС), "Європейська інтеграція" (європейська інтеграція, євроінтеграція), "Безвіз". Вибірка моніторингу складається зі 199 друкованих та онлайн ЗМІ, 20 телеканалів та 11 радіоканалів.

Цей матеріал написано на основі даних діючого моніторингу ЗМІ, який проводиться компанією "Омега" для проекту "Просування реформ в регіони", що реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій та "Європейською правдою" і фінансується Європейським Союзом в рамках програми "Підтримка громадянського суспільства в Україні".

Для якісного контент-аналізу комунікативної тональності ключових слів, пов’язаних з євроінтеграцією у регіональних ЗМІ, було проаналізовано статті з онлайн-медіа таких областей: Львівська, Житомирська, Запорізька, Одеська. Тональність згадок ключових слів визначалась за чотирма варіантами – позитивна, негативна, нейтральна та амбівалентна (якщо у матеріалі вказані й позитивні, й негативні сторони).

Кількість проаналізованих згадок у регіональних онлайн-медіа становить на період вересня 2016 року 279 публікацій та квітня 2017 року – 202 публікації.

Автор: Наталя Фреїк,

молодший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій,

аспірант кафедри теорії та історії соціології КНУ імені Тараса Шевченка

Зміст цієї публікації є винятково відповідальністю автора і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу

Висловлюємо подяку інтернам ІЕД, студентам факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка, Тетяні Малоголовчук, Аліні Хелашвілі та Тетяні Заєць за участь в аналізі тональності згадувань про євроінтеграцію в ЗМІ