Президент Європейської ради Антоніу Кошта у суботу, 21 листопада, представив власну пропозицію багаторічного бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки, яка передбачає скорочення загальних видатків порівняно з початковою пропозицією Єврокомісії, але зберігає фінансування для України в обсязі до 100 млрд євро за поточними цінами.

Про це йдеться у представленій Коштою пропозиції щодо багаторічної фінансової рамки ЄС на 2028-2034 роки, з якою ознайомилася кореспондентка "Європейської правди".

Для підтримки України у багаторічному бюджеті ЄС передбачено спеціальний інструмент Ukraine Reserve обсягом до 100 млрд євро в поточних цінах (88,869 млрд євро в постійних цінах 2025 року).

"Конкретно моя пропозиція на 10% нижча за початкову пропозицію Комісії – скорочення на 204 млрд євро в поточних цінах, щоб утримати національні внески на розумному рівні", – заявив Кошта, представляючи свою пропозицію.

Втім фінансування України у розмірі 100 млрд євро відповідає початковій пропозиції Європейської комісії.

При цьому фінансування України передбачається понад встановлені стелі багаторічного бюджету Євросоюзу.

Зокрема, підтримка надаватиметься у формі бюджетних гарантій, фінансування, іншого ніж позики, а також кредитної допомоги, забезпеченої бюджетними можливостями ЄС.

Пропозиція також передбачає можливість додаткового субсидування витрат на запозичення для України, а також спрямування додаткового фінансування через інструменти зовнішньої допомоги ЄС, зокрема на гуманітарні потреби.

Загальний обсяг запропонованого багаторічного бюджету ЄС становить близько 1,78 трлн євро в поточних цінах.

Представлена Коштою пропозиція буде обговорюватися на засіданні Європейської ради 26-27 листопада у Брюсселі.

Так само 26-27 листопада лідери ЄС мають обговорити пропозицію Єврокомісії виділити додатковий кредит Україні на 45 млрд євро у 2027 році – додатково до 45 млрд євро, запланованих у рамках кредиту на 90 млрд.

Напередодні в Австрії заявили, що президент Європейської Ради Антоніу Кошта повинен здійснити радикальні скорочення довгострокового бюджету ЄС для того, щоб Відень на нього погодився.

У вересні 2026 року лідери шести країн ЄС направили прем'єр-міністру Ірландії, яка головує в ЄС, Міхолу Мартіну та президенту Європейської ради Антоніу Кошті спільного листа з вимогою скоротити новий семирічний бюджет ЄС на кілька сотень мільярдів євро.

Нагадаємо, 10 жовтня Ірландія, яка головує у Раді ЄС, представила новий компромісний проєкт багаторічного бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки обсягом близько 1,83 трлн євро, що приблизно на 30% більше за чинний семирічний бюджет блоку.