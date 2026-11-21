49% німців висловилися за скорочення або повне припинення виділення допомоги Україні Німеччиною.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом YouGov для видання Die Welt, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, 25% респондентів вважає, що підтримку України у вигляді виділення коштів, зброї та гуманітарної допомоги "слід припинити". 24% дотримуються позиції, що цю підтримку слід зменшити.

Натомість за продовження допомоги Україні висловилися 39% німців: 30% хочуть, щоб допомогу зберегли в нинішньому обсязі, а 9% – щоб її збільшили.

11% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

З початку повномасштабної російської війни проти України уряд Німеччини, за його даними, надав Києву невійськову допомогу на суму понад 45,7 млрд євро та військову підтримку на 57,8 млрд євро, а також пообіцяв фінансування на найближчі роки.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц наразі докладає зусиль для досягнення угоди щодо завершення війни. З цією метою він у четвер прийняв у канцлерському офісі провідних лідерів. Під час зустрічі "коаліції охочих" Мерц пообіцяв Україні подальшу підтримку: "Ми будемо підтримувати Київ, доки це буде необхідно".

Кілька днів тому канцлер висловив готовність провести переговори з правителем Росії Володимиром Путіним. Ця позиція знаходить широку підтримку серед населення: 49% опитаних інститутом YouGov виступають за те, "щоб зустріч відбулася якомога швидше, навіть якщо Росія попередньо не піде на поступки".

23% хочуть, "щоб переговори відбулися лише після того, як Росія зробить певні поступки, навіть якщо це займе більше часу". Натомість 9% респондентів вважають, що Мерц і Путін "наразі взагалі не повинні розмовляти один з одним". 18% не визначилися з відповіддю.

В рамках цього опитування інститут YouGov опитав 2329 громадян Німеччини віком від 18 років за допомогою онлайн-інтерв’ю у період з 13 по 16 листопада.

Нещодавнє опитування, проведене інститутом Forsa для журналу Stern, засвідчило, що трохи більше половини опитаних німців виступають за те, щоб їхня країна продовжувала підтримувати Україну до завершення війни.

Ще одне дослідження показало: 62% німців вважають, що Росія становить загрозу для їхньої країни, а 51% опитаних виступають за жорсткіший підхід Німеччини та ЄС щодо Москви.