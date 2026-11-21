29 листопада у Швейцарії відбудеться загальнонаціональний референдум щодо правил експорту зброї швейцарського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

На референдумі виборці вирішать, чи зможуть країни, що купують зброю швейцарського виробництва, реекспортувати її без отримання дозволу від Берна.

Вони також проголосують щодо того, чи зможе Швейцарія експортувати озброєння до розширеного переліку країн-партнерів. Список включає всіх членів Європейського Союзу, країн Європейської асоціації вільної торгівлі, Сполучені Штати та Канаду, більшість з яких надають військову допомогу Києву. Україна до переліку не входить.

Федеральна рада Швейцарії раніше підтримала пом’якшення правил експорту, запропоновані парламентом. Однак коаліція лівих партій оскаржила їх, ініціювавши референдум.

Згідно з останніми опитуваннями цього тижня, голосування 29 листопада буде напруженим. Рівень підтримки пом’якшення обмежень становить 49%, тоді як проти цього виступають 46% громадян.

Згідно з чинними правилами, які були посилені наприкінці 2021 року, постачання зброї до країн, що беруть участь у конфліктах, суворо заборонено. Це змусило Швейцарію заблокувати поставки зброї швейцарського виробництва до України, що викликало обурення європейських союзників. У 2023 році країна заборонила державному виробнику зброї Ruag AG продати майже 100 танків Німеччині, яка планувала їх модернізувати для постачання Києву.

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