Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава висловить своє "крайнє невдоволення" Росії у відповідь на порушення її повітряного простору.

Як пише "Європейська правда", про це Сікорський сказав у коментарі журналістам, повідомляє TVN24.

За словами міністра, Польща чекає на остаточне підтвердження фактів, що повітряні засоби, які впали на її території 20 листопада, належать Росії.

"Польський повітряний простір і повітряний простір НАТО – це одне й те саме. Звісно, ми висловимо російській стороні наше крайнє незадоволення. Чекаємо на підтвердження незаперечних фактів", – заявив Сікорський.

Він зазначив, що "це питання також обговорюватиметься в Брюсселі, як у військових, так і в політичних колах". Глава МЗС Польщі нагадав, що російські провокації та диверсії відбуваються також на території Німеччини, Данії та країн Балтії, а російські дрони часто залітають у повітряний простір Румунії.

"Це війна та державний тероризм, що абсолютно не відповідає тому, що Путін говорить президенту Сполучених Штатів", – підкреслив дипломат.

Як повідомлялося, 20 листопада на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

За даними воєводи Підкарпатського воєводства Терези Кубас-Хул, 20 листопада під час російських ударів по Україні до Польщі залетіла одна крилата ракета та два реактивні дрони, хоча раніше посадовці повідомляли про падіння двох ракет та одного безпілотника.

Згодом стало відомо, що пілот шведського винищувача Gripen, який патрулював небо над Польщею під час порушень повітряного простору у п’ятницю, отримав дозвіл на збиття російської ракети, але не зміг цього зробити через складні погодні умови.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи інцидент з порушенням польського повітряного простору, попередив про "місяці великих випробувань".