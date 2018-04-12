Евроинтеграция в региональных СМИ: области-лидеры и аутсайдеры

Наталья Фреик, ИЭИ, для Европейской правды _ Четверг, 12 апреля 2018, 09:07

За последние два года произошло несколько знаменательных событий в рамках сближения Украины с ЕС: начало действия зоны свободной торговли, принятие безвизового режима для Украины, вступление в силу Соглашения об ассоциации, выполнение Украиной этого соглашения и другие значительные события в диалоге Украина-ЕС. Все эти вопросы активно поднимают организации гражданского общества, их исследуют аналитические центры, о них отчитывается Правительственный офис по евроинтеграции.

В то же время украинские СМИ только начинают подключаться к освещению проевропейских тем и шагов, сделанных Украиной для европейской интеграции.

Попробуем проанализировать, что больше всего интересует украинские медиа в процессе евроинтеграции и в каких регионах эту тему поднимают чаще всего.

В этом материале приведены результаты количественного и качественного контент-анализа: результаты мониторингу СМИ по ключевым словам на тему евроинтеграции за прошедшие два года и анализ тональности упоминаний в СМИ в избранные периоды до введения "безвиза" и после.





О чем СМИ сообщали активнее всего

Чтобы посмотреть, в какие периоды количество упоминаний о европейской интеграции в стране активизировалось, а когда спадало, Институт экономических исследований и политических консультаций в рамках проекта ЕС "Продвижение реформ в регионы" провел медиа-мониторинг на наличие ключевых слов в информационных сообщениях, статьях в онлайн и печатных СМИ, теле- и радиопередачах и сопоставил его с событиями, происходившими в тот период.

Для анализа присутствия европейской тематики в украинских СМИ мы выделили ключевые слова, которые могли бы означать европейскую интеграцию в целом: "Евросоюз", "Евроинтеграция", "Безвиз" и "Соглашение об ассоциации".

Пик упоминаний приходится на период конца ноября 2016 года, весеннего (начало апреля, середина мая), летнего (начало июня, середина июля) и осеннего (начало сентября-октября-ноября) периодов 2017 года. Пресса активно информировала о саммите ЕС-Украина в Брюсселе, этапах принятия и внедрения безвизового режима для Украины, ратификации и вступления в силу Соглашения об ассоциации.

Наиболее употребляемой в освещении европейской интеграции является категория "Евросоюз", что вполне ожидаемо. Кроме этого, можно увидеть, что за весь взятый период 2016-2017 годов в ноябре-декабре 2016 года больше всего увеличивается количество упоминаний в категориях "Евроинтеграция", "Безвиз" и "Соглашение об ассоциации".

Предполагаем, что увеличение упоминаний в СМИ за этот период происходит в связи с долгожданным 18-м саммитом ЕС-Украина в Брюсселе. Следующим пиковым периодом упоминаний категорий "Евроинтеграция" и "Безвиз" стал апрель-июнь 2017 года, что связано с утверждением, ратификацией и вступлением в силу безвизового режима для Украины. Этот период получил наибольшую огласку в СМИ в течение последних двух лет.





Какой была тональность упоминаний в региональных СМИ

Для того чтобы посмотреть, менялся ли оценочный характер упоминаний тем евроинтеграции, мы проанализировали два периода в некоторых областях (Львовской, Житомирской, Запорожской, Одесской): до голосования Европарламента за "безвиз" (15-26 сентября 2016) и после (10-16 апреля 2017).

До голосования тональность в украинских медиа была в большинстве проанализированных случаев нейтральной. Каждая седьмая публикация имела положительную тональность, в противоположность этому каждая 25-я публикация содержала негатив.

После одобрения безвизового режима для Украины почти вдвое уменьшается нейтральность при подаче информации о евроинтеграции в СМИ. Соответственно, статьи приобретают оценочный характер. В то же время положительная тональность в освещении европейской тематики увеличивается на 22%, в то время как отрицательная тональность сообщений о Евросоюзе увеличилась на 9%. Каждая третья проанализированная публикация относилась к статьям с положительной тональностью, в то время как с отрицательной – каждая седьмая.

В Одесской области вдвое больше, чем во Львовской, процент негативных упоминаний ключевых слов, связанных с евроинтеграцией.

В то же время региональные онлайн-медиа Одесской и Львовской области почти не отличаются по содержанию публикаций с положительной тональностью. Нейтральная тональность публикаций на европейскую тематику более присуща львовским онлайн-медиа.





Какие регионы отстают

В региональном измерении мониторинга СМИ по ключевым словам в течение последних двух лет заметно выделяются четыре области: Львовская, Харьковская, Одесская и Днепропетровская. В этих четырех областях сосредоточено 45% всех новостей, связанных с евроинтеграцией в Украине.

С другой стороны, заметно отстают северо-центральные области Украины. Среди "аутсайдеров": Винницкая, Житомирская, Черкасская, Хмельницкая, Кировоградская области.

На последнем месте – Луганская область. Для сравнения, соседняя Донецкая область – на седьмом месте.

При этом в Донецкой области зафиксировано на 20% больше проевропейских новостей, чем, например, в Киевской области.

Из приведенного рейтинга регионов видим, что равномерности в освещении тем евроинтеграции нет. Большинство (20) областей Украины заметно отстают от четырех лидеров и освещают немногим более половины всего объема новостей об отношениях ЕС и Украины (55%).

Кроме этого, существуют "проблемные" области, где за два года активных евроинтеграционных событий количество новостей на эту тему составляет около 2% от общего объема. Это – Кировоградская, Хмельницкая, Черкасская, Сумская, Ровенская.

Хотя оккупация части Луганщины может некоторым образом объяснить почти полное отсутствие в этой области новостей о евроинтеграции, это очень контрастирует с Донецкой областью, где уровень информирования о евроинтеграции сравнительно высок.





Методология исследования

Еженедельный мониторинг печатных и онлайн СМИ, телевидения и радио проводился по таким ключевым словам, как "Евросоюз" (Европейский Союз, ЕС, Евросоюз), "Соглашение об ассоциации" (Соглашение об ассоциации, ассоциация с ЕС), "Европейская интеграция" (европейская интеграция, евроинтеграция), "Безвиз". Выборка состоит из 199 печатных и онлайн СМИ, 20 телеканалов и 11 радиоканалов.

Этот материал написан на основе данных действующего мониторинга СМИ, который проводится компанией "Омега" для проекта "Продвижение реформ в регионы", реализуемого Институтом экономических исследований и политических консультаций и "Европейской правдой" и финансируется Европейским Союзом в рамках программы "Поддержка гражданского общества в Украине".

Для качественного контент-анализа коммуникативной тональности ключевых слов, связанных с евроинтеграцией в региональных СМИ, были проанализированы статьи из онлайн-медиа таких областей: Львовская, Житомирская, Запорожская, Одесская. Тональность упоминаний ключевых слов определялась по четырем вариантам – положительная, отрицательная, нейтральная и амбивалентная (если в материале указаны и положительные, и отрицательные стороны).

Количество проанализированных упоминаний в региональных онлайн-медиа составляет на период сентября 2016 года 279 публикаций, апреля 2017 года – 202 публикации.

Автор: Наталья Фреик,

младший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций,

аспирант кафедры теории и истории социологии КНУ имени Тараса Шевченко

Содержание этой публикации является исключительной ответственностью автора и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза

Выражаем благодарность интернам ИЭИ, студенткам факультета социологии КНУ имени Тараса Шевченко Татьяне Малоголовчук, Алине Хелашвили и Татьяне Заяц за участие в анализе тональности упоминаний о евроинтеграции в СМИ