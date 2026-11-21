У п'ятницю у Литві під час міжнародних навчань Freedom Shield 26-II провели імітацію військової операції з переміщення союзників НАТО через річку Німан у бойових умовах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

20 листопада військові з восьми країн НАТО імітували операцію з переправи через річку Німан поблизу міста Пренай. Під час операції з передислокації солдатам довелося долати водну перешкоду в бойових умовах, використовуючи бронетехніку, безпілотні літальні апарати, наземні безпілотні системи та винищувачі Eurofighter німецьких ВПС.

Піхотні підрозділи, за підтримки танків, бойових машин піхоти та безпілотних систем, на надувних човнах переправилися на інший берег Німану та сформували плацдарм. Пізніше підрозділи військової інженерії 105-ї мостової роти армії Нідерландів забезпечили переправу основних сил та важкої військової техніки через річку.

Фото: LRT

Фото: LRT

За словами командувача Збройних сил Литви Раймундаса Вайкшнораса, ці навчання є надзвичайно складними: у них беруть участь водолази, розвідники, піхотинці, інженери Збройних сил Нідерландів, оснащені плотами, які витримують навантаження до 90 тонн і можуть переправляти через річку важку техніку.

"Переправа через річку є дуже небезпечною, оскільки це відкрита місцевість, де неможливо сховатися – дрон, ворог, артилерія чи будь-які інші засоби можуть дуже швидко виявити й знищити, тому треба діяти з точністю до секунди", – зазначив Вайкшнорас.

Як повідомлялося, 6 листопада на території Литви розпочалися військові навчання Бундесверу, в яких візьмуть участь понад 6 тисяч військовослужбовців.

9 листопада в Новій Дембі, на південному сході Польщі, розпочалися безпрецедентні військові навчання, метою яких є перевірка здатності "коаліції охочих", очолюваної Францією та Великою Британією, розгорнути свої сили в Україні після припинення бойових дій.