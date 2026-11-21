Данія закликала країни-члени Європейського Союзу вжити "конкретних заходів", що продемонструють силу Європи проти Росії після того, як данські правоохоронці запобігли спробі вбивства, замовленого спецслужбами РФ.

Про це йдеться у повідомленні країни, надісланому урядам країн ЄС і підтвердженому двома дипломатами, з яким ознайомилася агенція Reuters, пише "Європейська правда".

У повідомленні, надісланому у п’ятницю ввечері високопоставленим європейським дипломатам, йдеться про те, що блок повинен запровадити додаткові обмеження щодо доступу громадян Росії до Шенгенської зони. Данія пропонує припинити видачу туристичних віз росіянам та запровадити в межах усього Шенгену політику невизнання російських небіометричних паспортів.

Очікується, що Копенгаген офіційно представить свої пропозиції на засіданні послів ЄС у Брюсселі в понеділок, 23 листопада.

Це відбувається на тлі того, як данська поліція запобігла ймовірному замаху на українського репера Kyivstoner (справжнє ім’я – Альберт Васильєв), який мав виступити в Данії з концертом 25 вересня. Вважається, що вбивство мали виконати на замовлення спецслужб РФ.

Після цього очільник Міністерства закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що його країна хоче вислати російського військового аташе.

Тим часом прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс закликав Європейський Союз закрити свої кордони для всіх російських громадян.