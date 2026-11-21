Вже друга федеральна суддя заборонила адміністрації президента Дональда Трампа зводити у Вашингтоні тріумфальну арку висотою 76 метрів, винісши постанову про зупинку будівельних робіт на невизначений термін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Assosiated Press.

Під час судового засідання в Александрії, штат Вірджинія, федеральна суддя США Леоні Брінкема заявила, що видасть судову заборону на невизначений термін, яка блокує запропоноване будівництво 76-метрової арки поблизу Арлінгтонського національного цвинтаря, поки вона розглядає юридичний позов, поданий округом Арлінгтон.

Рада округу стверджує, що проєкт Трампа посилить затори на дорогах та поставить під загрозу громадську безпеку в окрузі, який розташований на протилежному березі річки Потомак від Вашингтона.

Суддя Брінкема, призначена президентом Біллом Клінтоном, зазначила, що в аналізі федерального уряду щодо економічних та екологічних наслідків проєкту є ⁠чимало недоліків. Зокрема, вона вказала на недостатнє пояснення того, як будівництво арки вплине на розташований неподалік Національний аеропорт імені Рональда Рейгана у Вашингтоні.

"Цього просто не було зроблено в цій справі, оскільки робота велася надто поспішно", – зазначила суддя.

У Білому домі відреагували на це рішення, запевнивши, що продовжуватимуть боротися за реалізацію проєкту.

"Не слід зловживати судовою системою для політизації споруди, призначеної для об’єднання нашої нації. Ми й надалі будемо відстоювати цей прекрасний і доречний пам’ятник і впевнені, що в ході цього судового розгляду наша правота буде повністю підтверджена", – заявив речник Білого дому Девіс Інгл.

Цього місяця інша федеральна суддя у Вашингтоні призупинила реалізацію проєкту до 3 грудня і зараз розглядає можливість винесення більш тривалої судового заборони.

Ще у квітні адміністрація Трампа представила Комісії з образотворчого мистецтва (CFA) проєкт 76-метрової тріумфальної арки, яка має з’явитися на меморіальній розв’язці біля Арлінгтонського меморіального мосту у Вашингтоні.

Арка висотою 250 футів мала б стояти біля підніжжя Меморіального мосту, який з’єднує монументальне ядро Вашингтона з Арлінгтонським національним кладовищем у Вірджинії.

На початку вересня Трамп заявив, що будівництво за його задумом суперечливої бальної зали на місці Східного крила Білого дому має завершитися влітку 2028 року.