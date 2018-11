Запобіжник проти Трампа: чому результати виборів у США є успішними для України

Проміжні вибори у Сполучених Штатах Америки завершилися результатом, який став незручним для обох політичних таборів.

Трамп у середу прокинеться у країні із новим розподілом влади, до якого не звик. Експресивний президент США відтепер не матиме безумовної підтримки у Конгресі. Натомість, опозиція отримала легкий шлях заблокувати будь-які спірні ініціативи уряду.

Але й опозиційну Демократичну партію не назвати очевидним переможцем перегонів. Демократи обіцяли "здійняти блакитну хвилю" - відновити позиції, втрачені за останні роки, та отримати контроль за обома палатами Конгресу. Але ці наміри залишилися лише у їхніх мріях. Так, Демпартія здобула більшість у Палаті представників (із невеликою перевагою над прихильниками Трампа) – але одночасно втратила місця у Сенаті.

Вибори довели, що Америка стрімко змінюється.

Округи, які завжди вважали вотчиною республіканці, приносять перемогу демократам – і навпаки. До того ж, триває зміна політики обох політичних партій. І, що особливо цінно для нас, у зовнішній політиці обидві вони рухаються в сторону антиросійської позиції.

Та й загалом, нинішній результат виборів, за якого жодна партія у США не матиме монополію на владу, є дуже успішним для України. Щонайменше наступні два роки у Вашингтоні діятиме система стримування, яка гарантує нам збереження американської підтримки. Звісно, якщо Київ сам буде у ній зацікавлений після нових виборів – які пройдуть вже у нашій державі.

Мігранти проти Трампа

"Референдум довіри до Трампа" - таку характеристику нинішніх виборів доводилося чути у США чи не найчастіше. Загалом проміжні вибори у Штатах традиційно вважають голосуванням про довіру до політики президента, адже вони припадають майже на половину терміну повноважень голови держави.

Та нині "відчуття референдуму" у Штатах було сильним як ніколи. Про нього говорили навіть ті, хто в принципі не мав би ставити під сумнів дії президента. Політика 45-го президента США виявилася надто контроверсійною. Вона поділила суспільство на прибічників та противників, і було вкрай важливо зважити, кого у країні більше – перших чи других.

Та про що тут сперечатися, якщо навіть сам Трамп підкреслював під час передвиборчих раллі: по суті, саме його ім’я стоїть у бюлетені. А після підрахунку голосів – "прозвітував" про перемогу.

"Неймовірний успіх, дякую всім!", - написав він у твіттері.

Tremendous success tonight. Thank you to all!