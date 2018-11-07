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Трамп визнав поразку у Палаті представників Конгресу

Середа, 7 листопада 2018, 08:05

Президент США Дональд Трамп визнав поразку республіканців у Палаті представників Понгресу США.

Про це у Twitter повідомив начальник штабу лідери демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі Дрю Хамміл.

"Президент Трамп зателефонував о 23.45 лідеру Пелосі щоб висловити привітання в отримання більшості у палаті. Він прийняв її заклик до дотримання принципу двопартійності" - написав він.

Як повідомляла Європейська правда, Республіканська партія Дональда Трампа за підсумками проміжних виборів втратить більшість у Палаті представників - нижній палаті Конгресу США.

Наразі республіканці контролюють тут 235 з 435 мандатів, демократи – 193. Для контролю за більшістю потрібно 218 голосів. Таким чином, для контролю за більшістю демократи мали отримати місця у 23 округах, які у попередньому складі парламенту контролювалися республіканцями.

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