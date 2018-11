Трамп визнав поразку у Палаті представників Конгресу

Президент США Дональд Трамп визнав поразку республіканців у Палаті представників Понгресу США.

Про це у Twitter повідомив начальник штабу лідери демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі Дрю Хамміл.

"Президент Трамп зателефонував о 23.45 лідеру Пелосі щоб висловити привітання в отримання більшості у палаті. Він прийняв її заклик до дотримання принципу двопартійності" - написав він.

President Trump called Leader Pelosi at 11:45 p.m. this evening to extend his congratulations on winning a Democratic House Majority. He acknowledged the Leader’s call for bipartisanship in her victory remarks.