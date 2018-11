Предохранитель против Трампа: почему результаты выборов в в США являются успешными для Украины

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки завершились результатом, который стал неудобным для обеих политических лагерей.

Трамп в среду проснется в стране с новым распределением власти, к которому не привык. Экспрессивный президент США отныне не будет иметь безусловной поддержки в Конгрессе. Зато оппозиция получила легкий путь заблокировать любые спорные инициативы правительства.

Но и оппозиционную Демократическую партию не назвать очевидным победителем гонки. Демократы обещали "поднять голубую волну" - восстановить позиции, утраченные за последние годы, и получить контроль над обеими палатами Конгресса. Но эти намерения остались только в их мечтах. Да, Демпартия получила большинство в Палате представителей (с небольшим преимуществом над сторонниками Трампа) – но одновременно потеряла места в Сенате.

Выборы доказали, что Америка стремительно меняется.

Округа, которые всегда считали вотчиной республиканцы, приносят победу демократам и наоборот. К тому же, продолжается изменение политики обеих политических партий. И, что особенно ценно для нас, во внешней политике обе они движутся в сторону антироссийской позиции.

Да и вообще, нынешний результат выборов, при котором ни одна партия в США не будет иметь монополию на власть, является очень успешным для Украины. По меньшей мере следующие два года в Вашингтоне будет действовать система сдерживания, которая гарантирует нам сохранение американской поддержки. Конечно, если Киев сам будет в ней заинтересован после новых виборов - которые пройдут уже в нашем государстве.

Мигранты против Трампа

"Референдум доверия к Трампу" - такую характеристику нынешних выборов приходилось слышать в США едва ли не чаще всего. В целом промежуточные выборы в Штатах традиционно считают голосованием о доверии политике президента, ведь они приходятся почти на половину срока полномочий главы государства.

И сейчас "ощущение референдума" в Штатах было сильным как никогда. О нем говорили даже те, кто в принципе не должен ставить под сомнение действия президента. Политика 45-го президента США оказалась крайне дискуссионной. Она разделила общество на сторонников и противников, и было крайне важно взвесить, кого в стране больше – первых или вторых.

И о чем тут спорить, если даже сам Трамп подчеркивал во время предвыборных ралли: по сути, именно его имя стоит в бюллетене. А после подсчета голосов – "отчитался" о победе.

"Невероятный успех, спасибо всем!", - написал он в твиттере.

Tremendous success tonight. Thank you to all!