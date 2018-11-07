Предохранитель против Трампа: почему результаты выборов в в США являются успешными для Украины
Промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки завершились результатом, который стал неудобным для обеих политических лагерей.
Трамп в среду проснется в стране с новым распределением власти, к которому не привык. Экспрессивный президент США отныне не будет иметь безусловной поддержки в Конгрессе. Зато оппозиция получила легкий путь заблокировать любые спорные инициативы правительства.
Но и оппозиционную Демократическую партию не назвать очевидным победителем гонки. Демократы обещали "поднять голубую волну" - восстановить позиции, утраченные за последние годы, и получить контроль над обеими палатами Конгресса. Но эти намерения остались только в их мечтах. Да, Демпартия получила большинство в Палате представителей (с небольшим преимуществом над сторонниками Трампа) – но одновременно потеряла места в Сенате.
Выборы доказали, что Америка стремительно меняется.
Округа, которые всегда считали вотчиной республиканцы, приносят победу демократам и наоборот. К тому же, продолжается изменение политики обеих политических партий. И, что особенно ценно для нас, во внешней политике обе они движутся в сторону антироссийской позиции.
Да и вообще, нынешний результат выборов, при котором ни одна партия в США не будет иметь монополию на власть, является очень успешным для Украины. По меньшей мере следующие два года в Вашингтоне будет действовать система сдерживания, которая гарантирует нам сохранение американской поддержки. Конечно, если Киев сам будет в ней заинтересован после новых виборов - которые пройдут уже в нашем государстве.
Мигранты против Трампа
"Референдум доверия к Трампу" - такую характеристику нынешних выборов приходилось слышать в США едва ли не чаще всего. В целом промежуточные выборы в Штатах традиционно считают голосованием о доверии политике президента, ведь они приходятся почти на половину срока полномочий главы государства.
И сейчас "ощущение референдума" в Штатах было сильным как никогда. О нем говорили даже те, кто в принципе не должен ставить под сомнение действия президента. Политика 45-го президента США оказалась крайне дискуссионной. Она разделила общество на сторонников и противников, и было крайне важно взвесить, кого в стране больше – первых или вторых.
И о чем тут спорить, если даже сам Трамп подчеркивал во время предвыборных ралли: по сути, именно его имя стоит в бюллетене. А после подсчета голосов – "отчитался" о победе.
"Невероятный успех, спасибо всем!", - написал он в твиттере.
Tremendous success tonight. Thank you to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.
Вот только эти слова вряд ли многие восприняли всерьез. Дональд Трамп оказался едва ли не единственным, кто убеждал избирателей в своей победе – ведь цифры свидетельствовали скорее о его поражении.
В палате представителей – единственном государственном органе, который переизбирался по всей территории США – большинство голосов получила оппозиция. Демократическая партия победила в около 30 округах из числа тех, где в 2016 году избиратели отдали предпочтение соратникам Трампа.
Республиканцы проиграли в ряде штатов, которые до сих пор считали их нерушимой вотчиной – например, в нескольких округах Техаса. Даже результаты выборов сенатора и губернатора этого штата до последнего момента оставались неясными – слишком мала была разница между голосами в пользу двух партий. И это – несмотря на то, что оппозиция даже не надеялись на победу в "вотчине республиканцев" и не особо вкладывалась в продвижение своих техасских кандидатов!
Почему так произошло?
Очевидно, главной ошибкой Трампа стала жесткая антимигрантская риторика.
Особенно - история с" караваном мигрантов", приближающимся сейчас к границам США.
"Европейская правда" уже рассказывала, о чем идет речь.
Большая группа в несколько тысяч мигрантов из стран Латинской Америки сейчас шагает по Мексике и планирует нелегально пересечь границу с США, чтобы попросить там об убежище. Президент выбрал "войну" с ними: объявил, что мигранты готовят "вторжение" в США и предположил, что среди них наверняка будут террористы и преступники.
Для Трампа, который последовательно борется с нелегальной миграцией в Штатах, этот шаг казался логичным. К примеру, в Нидерландах, в Венгрии или в Австрии он должен был бы гарантировать победу твердому и принципиальному руководителю государства... Но не в США.
Соединенные Штаты – страна мигрантов – оказались не готовыми к таким заявлениям своего президента. Именно на этом он потерял немало голосов и получил себе противников, считает пропрезидентский телеканал Fox News.
Изменит ли Трамп свою риторику – пока непонятно. Но от этого зависит его политическое будущее.
Полупобеда демократов
Важная деталь: проигрыш Трампа на этих выборах еще не означает выигрыша его оппонентов.
В последние дни и от политиков-демократов, и от рядовых партийцев постоянно приходилось слышать слова "голубая волна". Синий или голубой – это партийный цвет демократов (в то же время, красный – это цвет республиканцев).
В Демпартии были убеждены, что на этих выборах в Америке должна подняться волна решений избирателей о смене власти в тех штатах, которые раньше были "голубыми", а два года назад "изменили цвет" и отдали предпочтение Трампу.
Но не тут-то было.
Даже на лояльном к демократам телеканале CNN уже после первых результатов голосования были вынуждены признать – "волны" не случилось.
Да, Демократическая партия взяла большинство в нижней палате – но одновременно провалилась на выборах в верхнюю палату, Сенат. Однопартийцы Трампа только нарастили свое представительство в Сенате и будут контролировать 54-55 мест в нем, вместо нынешних 51. То же самое и с губернаторами – в 27 из 50 штатов исполнительную власть будут возглавлять республиканцы.
А следовательно, демократы пока не имеют оснований утверждать, что они вот-вот вернут себе власть в стране.
Очень похоже на то, что сейчас многие избиратели поддержали их кандидатов в Конгресс не из-за поддержки демократических идей, а только для того, чтобы остановить Трампа. И именно этим будут заниматься депутаты-демократы в ближайшие 2 года, до следующих выборов президента и Конгресса.
Украина в выигрыше
Как не странно, но сложившаяся ситуация играет на руку нашему государству.
В последние два года, когда у Трампа было "свое" большинство в обеих палатах Конгресса, депутаты-республиканцы привыкли игнорировать мнение своих оппонентов по ключевым вопросам.
Но, как уже поясняла "Европейская правда", для нас было бы крайне нежелательно иметь поддержку лишь одной из двух партий-лидеров. Гарантию того, что Штаты будут сохранять санкционное и военное давление на Россию, дает только двухпартийная поддержка. Она позволяет потушить голоса тех, кто хотел бы восстановить дружбу с Москвой.
К счастью, украинский вопрос до сих пор оставался одним из немногих, где Конгресс – несмотря на растущую вражду республиканцев и демократов – голосовал совместно.
А результаты выборов дают нам большую уверенность, что эта практика сохранится.
Дело в том, что 7 ноября президент Трамп оказался в новой политической реальности. Отныне он не будет способен "протолкнуть" в парламенте ни один закон, который не будет иметь согласия обеих партий – иначе его заблокирует или демократическое большинство в нижней палате, или республиканское – в верхней.
В Белом доме прекрасно это осознают. Именно поэтому он уже обратился к лидеру демократов в Палате представителей, Нэнси Пелоси, и предложил ей в дальнейшем принимать законы по двухпартийному принципу.
Конечно, может возникнуть вопрос: а не станут ли поддержка Украины, сохранение санкций или позиция США в российско-украинском конфликте разменной монетой в торговле между двумя партиями относительно других, внутриамериканских проблем?
Ответ однозначен: нет, не станут.
Наоборот, борьба с РФ теперь приобретет для Вашингтона еще большую актуальность.
Не секрет, что для демократов "российский вопрос" является инструментом для борьбы против Дональда Трампа. Демократы – иногда имея основания, а порой и без них - обвиняют президента в дружбе с РФ.
Одним из инструментов, который оппозиция получит после победы на выборах, являются следственные комиссии. Нет сомнений, что они задействуют этот инструмент. Трампу опять придется публично оправдываться и объяснять избирателям, что он Путину не друг, что у него не было договоренностей с россиянами, что он не причастен к кибератакам россиян в 2016 году и т.д.
На этом фоне лучшим аргументом для Трампа станет продолжение поддержки Украины, продвижения украинских реформ (в том числе оборонных) и усиление сопротивления российской агрессии.
Излишне объяснять, что для нас это – безусловно желаемое развитие событий.
Единственное условие – чтобы украинские политики не разрушили двухпартийное большинство непутевыми действиями со своей стороны. "Европейская правда" уже объясняла: нам в любом случае нельзя вмешиваться во внутреннеамериканскую политическую борьбу. Но хочется верить, что таких ошибок с нашей стороны уже не будет.
Автор: Сергей Сидоренко,
редактор "Европейской правды",
Вашингтон - Нью-Йорк - Милуоки