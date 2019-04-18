Останній гвинт антикорупційної машини: як Київ виконав ключове зобов'язання перед ЄС

Останні тижні стали в певному сенсі для України та Євросоюзу особливими.

Президент України Петро Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду, що стало завершальним кроком на шляху створення безпрецедентної антикорупційної інфраструктури України.

Можливо, якби не виборчі перегони в Україні, новина про завершення процесу створення антикорупційного механізму (читай – призначення суддів Вищого антикорупційного суду) довший час не сходила б зі шпальт українських та ЄСівських ЗМІ.

Дуже добре пам’ятаю, у скількох документах та під час скількох самітів та різного роду форумів найвищого політичного рівня Україна – ЄС лунала вимога до нашої країни запустити Антикорупційний суд. До цього постійно закликав і Європейський парламент.

На березневому міні-саміті Україна – ЄС усім стало зрозуміло, що спільними зусиллями ми підійшли до бажаної мети.

Але передвиборчі перегони диктують свої вимоги, які зрідка підсвічують системні речі, що закладають прогрес та успіх на роки вперед.

Проте варто нагадати, що ми більше трьох років йшли до створення Антикорсуду. Цей процес запустився після ініційованих президентом змін до Конституції в частині правосуддя, ухвалення законів "Про судоустрій та статус суддів" та про "Вищий антикорупційний суд", положення якого дозволили залучити авторитетних міжнародних експертів до конкурсного відбору та провести цей відбір безпрецедентно відкрито.

Під час проведених зустрічей команда правників нагадала про те, що конкурс до Антикорупційного суду тривав більше семи місяців, участь у ньому взяли 343 претенденти, з яких за участю іноземних експертів було обрано 38 найкращих (взагалі-то 39, але один з переможців конкурсу не задовольнив критеріїв Вищої ради правосуддя).

Ми передали ЄСівцям відеоматеріали про інтерв’ювання кандидатів на посади суддів, при цьому нагадавши, що досьє на деяких кандидатів містило більше двох тисяч сторінок.

Роль, яку зіграли представники Міжнародної ради громадських експертів під час виборів кандидатів на посади суддів, важко переоцінити. Про це також йшлося у Брюсселі.

До складу Міжнародної ради увійшли шість міжнародних експертів, серед яких були колишні судді та прокурори з Великої Британії (британському супердосвідченому судді був 81 рік), Канади, Данії, Литви та Македонії. Важливо, що ЄС мав свої "очі і вуха" у Міжнародній раді, яка здійснювала перевірку кандидатів на суддівські посади на доброчесність та добропорядність.

Із вже згаданих 343 кандидатів на суддівські посади лише 113 пройшли тестування.

Цікаво, що міжнародні експерти з різних причин "забракували" 47 кандидатів, і лише сім із них були допущені до завершального етапу співбесід.

Коли ми обговорювали результати відбору, навіть ЄСівці, які багато бачили у своєму житті, щиро визнали, що український досвід транспарентності є унікальним, і можливо у майбутньому буде взятий на озброєння державами-членами Євросоюзу.

Так, говорячи про процес створення Вищого антикорупційного суду, комісар ЄС з питань юстиції, гендерної рівності та прав споживачів Вера Юрова сказала: "Я вітаю Україну з призначенням суддів Вищого антикорупційного суду, яке відбулося у дуже прозорий спосіб. Я рада, що міжнародні експерти могли допомогти в їхньому відборі. Я бажаю їм багато успішних судових справ".

Ми почули від ЄС дуже чіткий сигнал: важливо зберігати досягнутий прогрес реформ у секторі юстиції, і перегляд вже досягнутих результатів може спричинити уповільнення процесу реформ та загальної співпраці України з Євросоюзом.

Завдяки нашим спільним зусиллям для суддів Антикорсуду забезпечено повну незалежність від будь-якої гілки влади, що робить неможливими навіть потенційний тиск або стороннє втручання у їхню відповідальну роботу.

Це дуже важливо для руху України далі сходинками вгору, піднімаючись в рейтингу сприйняття корупції Transparency International: за п’ять останніх років ми піднялися з 145 на 120 місце, однак наше мета – якщо не повністю викорінити корупцію, то хоча б звести її до цивілізованого мінімуму.

Представники ЄС переконані, що 42% новопризначених суддів, які є фаховими науковцями та адвокатами і які ніколи раніше не працювали у судовій системі, мають забезпечити такий поступ.

Автор: Микола Точицький,

представник України при ЄС