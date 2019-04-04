Ювілей Альянсу: чому і як НАТО продовжує підтримувати Україну

Сьогодні ми відзначаємо 70-річчя НАТО – Організації Північноатлантичного договору. Альянс був заснований після Другої світової війни групою європейських і північноамериканських країн, яких об'єднало бажання створити та забезпечити тривалий мир у Європі.

Від 1949 року багато чого змінилося у світі.

Загрози безпеці стали більш різноманітними і вони постійно змінюються. НАТО розширилося до 30 країн-членів і наразі має партнерські відносини із 41 країною, проте цілі Альянсу і досі залишаються актуальними. І це не випадково, адже мета НАТО є довгостроковою: сприяти миру, безпеці та стабільності не лише всередині країн Альянсу, але й за його межами.

Український народ чітко заявив про євроатлантичний напрямок, яким повинна йти країна.

Ви вже заплатили велику ціну за цей вибір, стикаючись із російською агресією на кожному кроці.

Ми розуміємо складність проведення широкомасштабних реформ одночасно із захистом країни від іноземного агресора. І ми розуміємо, що шлях до НАТО буде тривалим, складним і вимагатиме відданості та сильного лідерства. Але ця подорож є настільки ж важливою, як і її мета, оскільки процес змін тільки зміцнить Україну зсередини і зробить її більш стабільною і заможною.

Саме тому Альянс підтримував Україну після відновлення її незалежності, і ми продовжуємо розвивати наше тісне й особливе партнерство та допомагати вам зміцнювати ваші інституції та збройні сили.

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Від 2014 року НАТО збільшило практичну допомогу для України, щоб забезпечити кращу здатність вашої країни захищати свої кордони та протистояти гібридним загрозам. Це передбачає вдосконалення командного й оборонного управління, системи військової освіти й підготовки, зміцнення демократичного контролю над збройними силами та сприяння боротьбі з постійними кібератаками на об’єкти критичної інфраструктури.

Країни-союзники також продовжують надавати серйозну двосторонню підтримку. Представники навчальних програм OpORBITAL та UNIFER під керівництвом, відповідно, Великої Британії та Канади пишаються тим, що надали важливу військову підготовку майже 20 тисячам українських військових. Візити кораблів британських і канадських військово-морських сил до Одеси протягом останніх місяців є чіткою демонстрацією нашої підтримки та спроможності реагувати та протистояти новим викликам, зокрема на морі.

Обидві наші країни беруть активну участь у виконанні програм реформ в Україні як члени групи послів "Великої сімки" та Консультативної ради з питань оборонної реформи. Багато інших членів Альянсу також активно і віддано підтримують Україну, оскільки ми розуміємо, що ваша безпека завжди була і залишається фундаментальною складовою європейської та євроатлантичної безпеки.

Проте НАТО – це значно більше, ніж оборона.

Незважаючи на те, що найвідоміша стаття Вашингтонського договору закріплює принцип колективної оборони, НАТО ніколи не розглядалося виключно як військовий альянс.

В основі НАТО – політичний союз, що базується на спільних цінностях, принципах демократії, свободи особистості та верховенства права. Ці принципи поширюються на діяльність НАТО в Україні.

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Альянс продовжує підтримувати зусилля української влади з реалізації широких демократичних, судових і оборонних реформ, дотримання прав людини, гендерної рівності та боротьби з корупцією. Альянс також співпрацює в таких сферах, як наука і освіта.

Поступ реформ є важливим для безпеки України та її майбутнього процвітання. Реформована Україна, заснована на повазі до прав людини, демократії та верховенства права, є найкращим способом боротьби проти шкідливого російського втручання.

Ми бачимо величезний прогрес в Україні після Революції гідності, але якщо країна дійсно хоче розкрити свій потенціал, то немає місця для самозаспокоєння.

Попереду ще багато роботи, аби втілити ваші євроатлантичні прагнення. Велика Британія та Канада продовжуватимуть підтримувати Україну на шляху реформ за складних обставинах, що склалися. Наша місія як контактних посольств НАТО в Україні полягає в сприянні обізнаності суспільства щодо Альянсу, його політики та цінностей, посиленні зобов'язань України з дотримання принципів, на яких будується євроатлантична спільнота, а також у зміцненні особливих відносин, від яких залежить співпраця між НАТО і Україною.

фото надане посольством Великої Британії



Автори:

Джудіт Гоф, посол Великої Британії в Україні

Роман Ващук, посол Канади в Україні

У 2019-2020 роках посольства Великої Британії та Канади в Україні спільно виконують обов’язки Контактного посольства НАТО в Україні