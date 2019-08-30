"Молодий, технічний та керований": як оцінили уряд Зеленського у країнах Заходу

Початок роботи Верховної ради нового скликання та формування уряду на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком, кандидатуру якого обрав Володимир Зеленський, викликав неабияке зацікавлення на Заході.

А виходячи з реакції західних партнерів, можна навіть говорити не про "зацікавлення", а про "схвалення" та "підтримку".

У Євросоюзі в захваті від того, що до влади в Україні нарешті прийшли "їхні" люди. До нового Кабміну справді увійшло кілька фахівців – включно із прем’єр-міністром – які зростали та напрацьовували авторитет у програмах із європейським фінансуванням. Досі жоден український уряд не міг цим похвалитися!

В США кажуть, що не мають нічого проти такого зміщення акцентів – до того ж, у новому Кабміні будуть урядовці і з американським бекграундом.

А західна преса звертає увагу на вік прем’єра, на його "трудоголізм" та на обіцянки досягти різкого зростання ВВП. Однак імовірний зв’язок голови уряду з олігархом Ігорем Коломойським також не лишився поза увагою.

Who is Oleksiy Honcharuk?

Хоча офіційно ім’я прем’єр-міністра оголосили лише в четвер, українські ЗМІ давно писали, що основним претендентом на цю посаду є Олексій Гончарук. Зрештою, він вже кілька місяців тому став заступником глави ОПУ, тож його прізвище знайоме тим, хто стежить за українською політикою.

А от для західного читача і навіть для закордонних журналістів новий голова українського уряду став абсолютним новачком.

І треба визнати, що їхні враження – вкрай позитивні.

"Ким є Олексій Гончарук, новий прем’єр-міністр України?" – ставить питання Al Jazeera і дає відразу кілька відповідей. "Він має репутацію трудоголіка. І також він напевно слідуватиме лінії президента Зеленського", – коротко пояснює видання логіку цього призначення.

Мовник зауважує, що всі його співрозмовники вважають Гончарука "технічною фігурою", який залишатиметься в тіні президента.

І хоча англомовна служба Al Jazeera (яка, попри арабське походження, працює за західними стандартами та для західної аудиторії) не може дозволити собі прямих оцінок – "між рядками" все одно чітко читається, що нового очільника уряду вони оцінюють позитивно, попри його незвично молодий, як для прем’єр-міністра, вік.

До речі, на молодість голови уряду (Гончаруку – 35 років) і на те, що він майже не має досвіду урядовця-бюрократа, звернули увагу переважна більшість закордонних медіа.

Про це написали також ключові світові інформаційні агенції, огляди яких формують левову частку закордонних повідомлень про Україну.

Однак ані у цих повідомлення, ані у републікаціях це не звучало як докір – радше як цікавий факт.

Світ звикає до "помолодшання" політики, тож Україна тут в тренді.

"Прем’єром став 35-річний юрист, який має небагато політичного досвіду", – пише Reuters.

Agence France-Presse (AFP), також наголосивши на віці та відсутності політичного бекграунду, звернуло увагу також на те, що початок роботи Ради не був консервативним за стилем: президент Зеленський "взяв участь у церемонії, одягнений у своєму фірмовому неформальному стилі – у темному костюмі, але без краватки".

Та головною темою для іноземних ЗМІ, звісно, стали не ці деталі (які, повторимося, не звучали як докір!), а обіцяна політика нового уряду.

Боротьба з корупцією чи дружба з олігархом?

Один з головних наголосів у більшості публікацій – на боротьбі з корупцією.

Заяви Гончарука з цього приводу світові переважно сподобалися. Він справді приділив цьому питанню чималу увагу у виступі після призначення, пообіцявши "покласти край корупції". "У нас понад 10 мільйонів людей живуть за межею бідності... Ми маємо війну на Сході, але понад усім цим – проблема корупції. Ми маємо її зупинити і ми зробимо це", – цитує новообраного прем’єра AFP.

"Ніхто у новому уряді не буде красти", – додає його слова Associated Press (AP).

Заяви про боротьбу з корупцією від українських політиків – річ не нова.

То чому ж слова Гончарука сприймаються так позитивно?

Саме через те, що він не має політичного досвіду.

У читачів та журналістів на Заході за останні роки ледь не на підсвідомості закріпилася зв’язка "українська влада = корупція", а тому боротися з нею має людина, не пов’язана зі "старими елітами". Хоча ця думка поширена не лише за кордоном, нагадує AFP: "Політичний зсув, що стався з перемогою Зеленського та його партії, демонструє рівень суспільного розчарування у старих елітах, які сприймаються як корумповані та неефективні".

Однак не всі західні читачі дізналися про те, що ж може завадити виконанню обіцянки нового прем’єра. Із трьох ключових загальносвітових агенцій лише AP – головне американське джерело світових новин – написала про імовірний зв’язок між Олексієм Гончаруком та одіозним олігархом Ігорем Коломойським.

"Деякі оглядачі вважають Гончарука креатурою Коломойського... Повідомляють про те, що він близький до Андрія Богдана, керівника офісу Зеленського, який має тісний зв’язок із олігархом", – написала агенція, через що це припущення потрапило на сторінки кількасот медіа, переважно американських.

Швидкі, як 7%

Та найпопулярнішими на Заході – щонайменше, в елітних ділових виданнях – стали економічні заяви нового прем’єра.

Олексій Гончарук пообіцяв досягнути конкретних результатів, які цікавлять західних інвесторів. І ці заяви були почуті, виходячи з їхньої цитованості. Зокрема – щодо швидкості зростання ВВП України.

"Ми маємо рости, але не на 2-3% (нинішні показники зростання. – ЄП), а мінімум на 5-7%", – цитує прем’єра Reuters, додаючи, що його уряд концентруватиметься на економічних реформах. Точно ті самі слова привернули увагу Financial Times.

А ще ділові видання наголошують на тому, що уряд на чолі з Гончаруком буде вести переговори про нову кредитну програму з МВФ, а також на тому, що в уряді лишилася міністр фінансів Оксана Маркарова ("це, швидше за все, буде вітатися ринками", вважає FT).

Євросоюз обійшов США

Дуже важливо те, що позитивні оцінки нового уряду лунають не лише від західних журналістів, але також від дипломатів, які працюють в Україні і які інформують свої уряди про поточні події.

А від них лунають оцінки, що геть дисонують зі ставленням, яке поширене серед українських еліт.

"Брюссель від нового уряду буде просто в захваті", – довелося почути у четвер.

І це – не поодинока думка.

Підставою для аж такого оптимізму значною мірою є те, що чимала частина посадовців нового уряду тісно співпрацювала з європейцями. Дипломати знають їх особисто і, схоже, довіряють.

Передусім, це стосується прем’єр-міністра, який до переходу в Зе-команду працював у BRDO – "Офісі ефективного регулювання" (Better Regulation Delivery Office), який генерував поради для Міністерства економіки в уряді Гройсмана щодо здійснення економічних реформ.

Для українських виборців це навряд чи є вагомим аргументом на користь нового прем’єра, але для ЄС – більше ніж. Адже BRDO – це європейський проєкт. Його учасники отримували зарплатню з коштів ЄС, налагоджували контакти в євроінституціях і, зрештою, всі вони поділяли європейські підходи до того, як має працювати європейська економіка.

А головне – те, що ЄС вперше отримав у одному уряді стільки "своїх", перевірених ними міністрів.

Це передусім прем’єр Гончарук, але не лише він.

Донедавна в BRDO на керівних посадах працювали новий міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель та міністр юстиції Денис Малюська.

І, нарешті, з експертного середовища, яке тісно співпрацює з ЄС, походить міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька (Черненко), яка працювала експертом з питань медичної реформи в Реанімаційному пакеті реформ.

На цьому тлі не дивно чути від ЄС захват від нового Кабміну.

І, що варто додати, таке посилення ролі європейців зовсім не ображає США (адже досі у прозахідних урядах було більше посадовців із американським бекграундом).

"Із нами зовсім не консультувалися при формуванні цього уряду, але це – абсолютно нормально. І те, що чимало міністрів пов’язані з ЄС, ми тільки вітаємо.

Це навіть наша мета – зробити уряд так сильно європейським, як тільки можливо", – поділився у розмові з ЄвроПравдою високопосадовець із системи Держдепу США.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"