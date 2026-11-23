Західні розвідувальні служби попереджають про нову ядерну загрозу з боку Москви: Росія може вивести на орбіту супутник з ядерною боєголовкою вже найближчими тижнями.

Про це повідомили в понеділок WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, передає "Європейська правда".

Кілька країн НАТО нещодавно отримали відповідне попередження про наміри Росії.

За повідомленнями, німецькі збройні сили (Бундесвер) вже поінформували про це міністра оборони Бориса Пісторіуса та інших урядовців.

Західні розвідувальні служби та військові відомства, зокрема Збройні сили Німеччини та Федеральна розвідувальна служба (BND), припускають, що Росія може запустити у космос супутник з ядерною боєголовкою в будь-який момент протягом найближчих тижнів. Як повідомляється, після виведення на орбіту він стане боєздатним уже за короткий час.

Супутник під назвою "Спутник-S", як стверджується, вже повністю побудований і деякий час зберігається в околицях Москви.

Зазначається, що розміщення ядерної зброї в космосі становитиме величезну військову загрозу для Заходу: щойно такий озброєний супутник опиниться на орбіті Землі, ефективних заходів протидії практично не буде, а отже, запобігти застосуванню цієї зброї буде неможливо.

Експерти вважають, що наслідки ядерного вибуху в космосі будуть серйозними. Голова Космічного командування США Стівен Вайтінг нещодавно заявив, що "ймовірно, близько третини всіх супутників на низькій навколоземній орбіті вийде з ладу негайно, протягом перших годин або днів. А потім, протягом наступних місяців, решта супутників поступово вийде з ладу".

Ще однією проблемою став би надзвичайно потужний електромагнітний імпульс ядерного вибуху в космосі, який, ймовірно, також міг би призвести до масового виходу з ладу технічних систем на Землі.

Генерал-майор Армін Фляйшманн із Командування кібер- та інформаційного простору (CIR) зазначає, що в разі підриву такого пристрою "наслідки для життя в Німеччині будуть колосальними: відключення електроенергії, серйозні обмеження у сфері зв’язку та навігації".

У відповідь на запити WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung російське посольство заявило, що не має інформації щодо описаних подій. Воно категорично відкинуло "усі безпідставні звинувачення щодо космічної діяльності Російської Федерації", назвавши їх "частиною пропагандистської кампанії".

Раніше сім країн Європейського Союзу закликали переформатувати запропонований Європейський космічний щит навколо захисту космічних систем ЄС, залишивши військові космічні спроможності на національному рівні.

Париж і Берлін уже давно скептично ставляться до Європейського космічного щита – ініціативи, яку Брюссель запропонував минулого року в межах "Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року".