У неділю ввечері в готелі Alpin у румунському курортному районі Пояна-Брашов спалахнула пожежа, з будівлі евакуювали близько 150 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Пожежа спочатку спалахнула на горищі готелю, поширившись на фасад, а зрештою охопила дах, горище та три верхні поверхи будівлі загальною площею приблизно 2 тисячі квадратних метрів.

фото Inquam Photos / Alex Nicodim

На місці події було залучено 11 пожежних автомобілів, чотири автодрабини, автомобіль для гідроперфорації, аварійно-рятувальний автомобіль, дві бригади швидкої допомоги рятувальної служби SMURD та три бригади окружної служби швидкої допомоги.

З будівлі було евакуйовано приблизно 150 осіб, постраждалих не зафіксовано.

Пожежу вдалося взяти під контроль незадовго до півночі, але вранці у понеділок ще продовжувалося гасіння.

Для виявлення прихованих джерел загоряння використовуються тепловізійні камери. Також буде задіяно дрон для оцінки ситуації та моніторингу осередків загоряння.

"Пожежники продовжують докладати наполегливих зусиль для виявлення та гасіння пожежі, що спалахнула в готелі на курорті Пояна-Брашов. Гасіння є особливо складним через конструкцію даху, що складається з двох шарів листового металу, що ускладнює доступ до прихованих осередків загоряння. Необхідно зняти покрівлю та проводити гасіння як на рівні даху, так і на фасаді будівлі, де конфігурація споруди та складність доступу значно ускладнюють операції з гасіння", – повідомили в пожежній службі.

Як повідомлялося, у неділю ввечері внаслідок пожежі в лікарні берлінського району Ліхтенберг постраждали 15 осіб.

П’ятеро людей отримали поранення внаслідок пожежі, що спалахнула в неділю, 15 листопада, на території різдвяного ярмарку в місті Маредсу муніципалітету Ане у Бельгії.