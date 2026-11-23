У Чехії двом членам екіпажу вдалося врятуватися під час аварії історичного американського літака North American T-28 Trojan, що сталася в неділю вдень у Пльзенському краї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Речник поліції Міхал Шон повідомив, що рятувальні служби були направлені на місце події ще до 13:30.

"Згідно з встановленими на даний момент фактами, у історичного літака незабаром після зльоту з аеропорту Ліне сталася технічна несправність, що змусило 56-річного пілота здійснити аварійну посадку на полі поблизу села Дубрава", – сказав Шон.

Він додав, що літак зазнав пошкоджень під час посадки. "Однак пілот і його пасажир залишилися неушкодженими", – додав Шон.

За словами Йозефа Бейдака з Інституту розслідування причин авіаційних катастроф, ймовірно, сталася несправність у паливній системі. "Точну причину ми дізнаємося пізніше", – додав Бейдак.

North American T-28 Trojan – американський навчально-бойовий літак, виробництво якого розпочалося у 1950 році. Його використовували, зокрема, під час війни у В’єтнамі. Літак може розвивати швидкість до 552 км/год, має дальність польоту 1 700 кілометрів і піднімається на висоту 10 800 метрів. Літак залишався на озброєнні Військово-морських повітряних сил США аж до 1980-х років.

Екземпляр, що зазнав аварії, входить до колекції Classic Trainers в аеропорту Пльзень-Ліни.

На початку листопада у Німеччині на автостраді А2 на північний схід від Магдебурга розбився невеликий літак, двоє людей загинули.

20 жовтня у Франції розбився винищувач Mirage 2000D, який виконував тренувальний політ. Другого члена екіпажу винищувача згодом було знайдено мертвим.