Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян представив проєкт нової конституції країни: документ опублікували на сайті, де громадяни можуть ознайомитися з його змістом і залишити власні пропозиції.

Про це він повідомив у Facebook у понеділок, 23 листопада, передає "Європейська правда".

За словами Пашиняна, платформу розробили для того, щоб кожен громадянин міг зручно ознайомитися з текстом документа та запропонувати власні зміни.

"Це твоя конституція", – додав Пашинян.

Пізніше він вийшов у прямий ефір зі зверненням до населення країни, у якому, як цитує News.am, заявив, що після ухвалення нової конституції Вірменія не тільки "підпише та ратифікує мирну угоду з Азербайджаном, а й досягне непорушного миру".

"Це безпрецедентна й історична ситуація не лише тому, що у нас буде інституційний мир, а й тому, що у нас будуть мир і незалежність, мир і держава", – сказав він.

За словами Пашиняна, це "новий етап в історії" країни.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:52. У преамбулі проєкту нової конституції відсутнє посилання на Декларацію незалежності Вірменії, ухвалену в 1990 році, де йшлося про об'єднання Вірменії та Нагірного Карабаху. Цього вимагає Баку як попередню умову для підписання мирного договору, оскільки Азербайджан розглядає згадку про Декларацію незалежності як територіальну претензію.

Своєю чергою президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив сподівання, що цього року країни підпишуть мирний договір. Він наголосив, що вилучення Декларації незалежності з конституції Вірменії є єдиною умовою, що залишилася для підписання мирної угоди.

"Мир можна досягти, коли існує справжній мирний процес. Підписання документа є важливим. Це основа, але те, що ви робите після цього, не менш важливо. Від останнього кривавого зіткнення між Азербайджаном та Вірменією до саміту у Вашингтоні минуло менш як два роки. Я вважаю, що це рекордний показник для всіх конфліктів, особливо для тих, що тривають три десятиліття", – додав він.

У 2024 році президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про те, що мир з Вірменією буде можливий тільки після того, як до вірменської конституції внесуть зміни.

7 грудня 2023 року лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру.

Підписана заява відкриває шлях до укладання повномасштабного мирного договору. Детальніше про це у статті: Мир не на користь Москви: як Баку та Єреван роблять важливий крок до припинення війни.