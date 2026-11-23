Посол України у Сполученому Королівстві Валерій Залужний розповів, скільки українців перебуває у Великій Британії.

Про це він повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Залужний зустрівся з українською громадою у Манчестері й заявив, що після 2022 року спільнота поповнилася новою хвилею українців, які "були змушені залишити свій дім через російську агресію".

Він зазначив, що станом на 2026 рік у Великій Британії, "за різними даними, перебуває 300–350 тисяч українців".

"Це країна, яка не просто стала прихистком для наших дітей, а й опорою у підтримці України у цій важкій боротьбі. І саме українці тут, у Великій Британії, мають бути тією силою, яка не лише зберігатиме цю допомогу, а й посилить її", – наголосив посол.

У лютому 2024 року уряд Великої Британії припинив дію Програми допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme) – однієї з двох схем легального в’їзду українців, які тікають від наслідків повномасштабного вторгнення РФ.

А наприкінці 2023 року повідомляли, що у Великій Британії фіксували випадки візового шахрайства, жертвами якого стають українські біженці.