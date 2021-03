Реальность и мифы о "европейском времени": почему в ЕС до сих пор переводят часы

В ближайшие выходные Украина должна перевести стрелки часов на так называемое летнее время.

Впрочем, во власти есть те, кто против этого и пытается отменить перевод часов уже в этом году. В конце недели такое решение могла принять Верховная рада – но предложение не набрало большинства голосов. Впрочем, его сторонники не сдаются. В монобольшинстве требуют немедленно отменить летнее время решением правительства и оставить Украину на поясном, "зимнем" времени.

Среди аргументов чаще всего звучит тезис о том, что это приблизит Украину к ЕС.

Поэтому стоит разобраться, чего ожидать в отношениях и в связях с Евросоюзом в случае принятия Украиной такого решения, а также что думают о переводе стрелок в самих государствах-членах ЕС. Часть из которых, к слову, планирует перейти в третий часовой пояс, несмотря на тезисы про "московское время", которые звучат в Украине.

Впрочем, еще неясно, когда именно в ЕС откажутся от перевода часов, ведь это решение откладывают уже третий год подряд. И для этого есть вполне реальные причины.

К отмене авиарейсов – будь готов!

Прежде всего, нужно отметить: этот текст не о том, какой часовой пояс лучше для Украины – летнее время, то есть GMT+3, или зимнее, то есть GMT+2, которое является стандартным, то есть астрономическим поясным временем для центральной части Украины. Во-первых, потому, что это не тематика "Европейской правды". Во-вторых – из-за того, что единственно правильного ответа на этот вопрос просто не существует. Каждый из вариантов имеет своих сторонников и у каждого есть оппоненты, подчеркивающие его минусы.

Те, кто против зимнего времени, сетуют на то, что в этом случае солнце летом будет светить лишний час глубокой ночью, когда все спят. Те, кто против летнего, говорят, что зимой придется вставать по утрам затемно...

Но какое бы решение не приняли – надо быть готовым к последствиям, которые оно будет иметь для наших отношений с ЕС.

Они будут прежде всего в случае, если Украина откажется от перевода стрелок прямо сейчас.

Ведь идея о том, чтобы отменить перевод стрелок уже в 2021 году, не исчезла, несмотря на провал голосования в Верховной раде – депутаты этого не скрывают (1, 2), и это подтверждают также в правительстве. В среду 24 марта Кабмин может своим постановлением оставить Украину на зимнем времени навсегда.

И проблемой станет не только "турборежим" при принятии этого решения. Хотя его в ЕС точно не поймут.

Посудите сами: в Евросоюзе принципиальное решение о том, чтобы отказаться от перевода стрелок, сформировалось еще в 2018-2019 годах, но процесс еще не завершен: продолжаются исследования и дебаты относительно того, какое время – летнее или зимнее – лучше для каждой страны.

Но есть и более ощутимые последствия, чем просто удивление европейских партнеров.

По сути, Украина в этом случае сорвет все трансграничные договоренности, привязанные ко времени.

Самый наглядный пример – авиарейсы.

Сейчас не лучшее время для авиаторов, но самолеты все же летают и билеты на них продаются. В случае срочного отказа от перевода часов все расписание международных рейсов, осуществляемых сейчас или запланированных на летнюю навигацию, потребует замены (иначе не получится попасть в запланированное время прибытия и отправления за границей).

Это также означает, что все уже проданные билеты на регулярные рейсы в ЕС нужно будет перебронировать, то есть потребуется подтверждение согласия со стороны пассажира. А для рейсов в и из ЕС в ближайшие две недели это может повлечь дополнительные проблемы для авиакомпаний из-за штрафных санкций, предусмотренных правом ЕС.

Тем более, что авиация – это только пример. Подобные перепланировки придется делать во всех сферах трансграничного взаимодействия, где есть распланированные события или где тарифы зависят от времени.

Все эти проблемы, конечно же, не критичны и за пару недель будут улажены, но доверия к Украине со стороны международного бизнеса они не добавят, и это нужно учитывать при принятии решения – хотя политики, которые продвигают быстрые решения, о них почему-то не вспоминают.

"Московское время" или миф о нем?

Впрочем, даже в случае, если Кабмин откажется от "турборежима" в этом вопросе, впоследствии вопрос отказа от перевода стрелок, скорее всего, снова возникнет, ведь Евросоюз настроен сделать это рано или поздно.

Как уже говорилось выше, у сторонников и летнего, и зимнего времени есть аргументы в пользу каждого из этих вариантов, и этот текст не призван делать выбор между ними. Но, к сожалению, в политической дискуссии доминирует аргумент, который не является правдивым – что, мол, выбрав летнее время (то есть время по Гринвичу +3 часа), мы отдаляемся от ЕС, а вместо этого сблизимся с Москвой.

В разгар дискуссии посол ЕС в Украине Матти Маасикас даже полушутя прокомментировал эту тему: "Отношения между Украиной и ЕС остаются чудесными, независимо от выбранного времени".

EU-Ukraine relations remain excellent, no matter what time it is :) https://t.co/aS68KAAoSw