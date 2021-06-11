Італійський розворот: чому Рим змінив ставлення до європрагнень України

Італія підтримує європейські прагнення України – з таким меседжем до Києва прибув голова італійського МЗС Луїджі ді Майо.

Попри міф про тотальну проросійськість італійської політики, Київ та Рим активно посилюють співпрацю. Це стало особливо помітно із корекцією ставлення до РФ, що розпочалася з приходом нового прем'єра Маріо Драгі.

І візит Ді Майо лише підтвердив цей тренд.

Яких проривів варто чекати у відносинах з Італією? І чи можлива зміна позиції Рима щодо членства України в НАТО та ЄС?

Візит на фоні "розвороту до русофобії"

Про те, що глава італійської дипломатії Луїджі ді Майо готується приїхати в Україну, стало відомо ще наприкінці 2019 року.

Усе змінила пандемія, проте міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії обрав Україну для однієї зі своїх перших посткарантинних поїздок.

Цікаво, що за день до цього Ді Майо відкрив італо-казахський бізнес-форум онлайн, але офлайн відвідує саме Київ.

Варто уточнити, йдеться не просто про візит топ-дипломата, але й одного з лідерів "Руху п'ять зірок" – партії, що останнім часом дещо втратила популярність, проте входить у четвірку найбільших в Італії. Більш того, партії, яка може незабаром знову наростити популярність – наприкінці місяця її новим лідером може стати експрем’єр Джузеппе Конте.

Все це суттєво збільшує вагу нинішнього візиту.

Втім, і без нього можна стверджувати, що попри пандемію українсько-італійські відносини за останні півтора року вийшли на новий рівень взаємодії – такого пожвавлення на парламентському та міністерському рівнях між Києвом та Римом не було щонайменше останні 5-7 років.

Україна допомогла Італії у березні 2020 року, а Італія однією з перших прийшла нам на допомогу у подоланні наслідків руйнівних повеней в Карпатах. Про це італійці неодноразово згадували під час візиту.

А ще спостерігалася активна співпраця на рівні МЗС та МВС, особливо у "справі Марківа", яка була визначальною для 2020 року. А навесні 2021 року велике інтерв'ю італійському виданню La Repubblica дав президент Володимир Зеленський, а на італійському RAI спілкувався у прямому ефірі глава МЗС Дмитро Кулеба, розповідаючи про Україну.

Проте чи обіцяв візит італійського міністра прорив у відносинах?

Достатньо згадати, що сам Ді Майо ніколи раніше не був євроатлантистом. Більш того, у 2018 році він заявляв, що позиція Італії щодо РФ не повинна бути "продиктована іншими урядами".

Однак за останні три місяці у зовнішньополітичних меседжах італійського міністра відбувся карколомний переворот.

Наразі він – один із найбільш переконливих євроатлантистів в уряді Маріо Драгі.

Чого варті лише заяви у березні-квітні, коли Луїджі ді Майо особливо не добирав слів, аналізуючи спробу Алексєя Немудрова та Дмитрія Остроухова перекупити в капітана італійських ВМС Вальтера Біота інформацію про системи баз НАТО, розташованих в Італії.

Очільник МЗС Італії назва це "надтяжким ворожим актом", а висилка російських дипломатів відбулася рівно за 48 годин. Що цікаво, Росія тоді не спромоглася зробити "дзеркальний крок".

У цьому випадку пояснення дуже прості: "сильна рука" Драгі та рестарт італійсько-американських відносин говорить про те, що урядовці Італії тепер не будуть особливо панькатися з росіянами. Хоча й не варто переоцінювати їхню "антиросійськість".

Сигнали від Ді Майо

На що сподівався Київ від візиту італійського міністра?

Звісно, Київ планував просити Рим підтримати українське питання на найближчому саміті НАТО.

Але це не єдина важлива тема для діалогу. Україна очікує від Італії чіткого політичного сигналу, озвученого на найвищому рівні (і бажано Маріо Драгі), щодо засудження російських військових маневрів на кордоні України та окупації Криму.

І що цікаво – частково це вже сталося.

Більш того, це відбулося чи не вперше в історії українсько-італійських двосторонніх відносин.

"Ми підтримуємо і цінуємо партнерство, якого Україна досягла з НАТО, бо це та рушійна сила, яка має збільшити внутрішню міць і обороноздатність нашої країни", – акцентував Луїджі Ді Майо.

"Італія підтримує Україну в її європейських прагненнях, засуджує російську агресію та долучилася до санкційної політики", – додав він.

Окремою темою, висловленою під час зустрічей із президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС України Дмитром Кулебою стало пожвавлення економічних відносин.

"Ми перетворюємо політичні контакти на контракти", – зазначив Кулеба. І італійці зацікавлені у цьому більше, ніж у чомусь іншому.

Їхнє прагнення вивести на новий рівень "Made in Italy", особливо в постпандемічні часи, стало ключовим у найближчий рік.

У грудні 2020 року Україна та Італія натиснули на "рестарт" Українсько-Італійської ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва, яка не проводилася з 2015 року. А наразі це – проведення українсько-італійського бізнес-форуму, де взяли участь понад 30 компаній. В межах форуму відбулася низка перемовин між топ-менеджерами італійських та українських компаній з орієнтирами на сільське господарство, відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Від туристів до Авакова

Проте ще важливішим (щонайменше, для набагато більшого кола українців) став діалог про відкриття кордонів для туризму.

"Я звернувся до Уряду Італії, щоб ця країна відкрилася для українських туристів. Ми хочемо бачити більше українських туристів в Італії та більше італійських туристів в Україні", – заявив Дмитро Кулеба.

Хоча до відкриття італійських кордонів ще далеко, перші українські туристи можуть зіткнутися там із несподіваною проблемою: 1 червня припинила дію угода про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Втім, не виключено, що найближчим часом Україна та Італія підпишуть нову угоду, і до моменту відкриття кордонів проблему буде вирішено. Такий меседж пролунав під час зустрічі Луїджі ді Майо з очільником МВС Арсеном Аваковим.

До чого тут Аваков? Саме він (разом із Ді Майо) є співголовою Українсько-Італійської ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва.

Тож не дивно, що на цій зустрічі серед іншого говорили про проєкт будівництва швидкісних залізничних колій і підписали протокол про наміри між Державною службою з надзвичайних ситуацій України та італійською компанією Cela Industry щодо придбання пожежних підйомників для потреб ДСНС. Що цікаво, 30% цього виробництва буде в Україні.

Одночасно підписана й угода про поліцейську співпрацю. Вона дозволить країнам ефективніше співпрацювати у правоохоронній сфері, зокрема обмінюватися оперативною інформацією з цього напряму.

Це особливо важливо, зважаючи на те, що за останні декілька років італійські та українські правоохоронні органи спільно розслідували діяльність найманців італійського походження, що воювали у терористичних організаціях "ДНР" та "ЛНР".

І наостанок – тема, якої немає в офіційних звітах, проте її майже напевно обговорювали. Це "справа Марківа", адже Віталію Марківу треба готуватися до захисту в касаційній інстанції Рима у справі про загибель під час бойових дій італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрея Миронова.

* * * * *

Візит Ді Майо став знаковим у відносинах між Києвом та Римом.

Італія вперше озвучила євроатлантичні меседжі щодо України.

Хоч і не настільки потужно, як би цього хотіли у Києві.

Чи може Україна щось зробити задля подальшого сприяння з боку італійців? Так, але не політичними заявами чи озвучуванням давно відомих тез.

Ключем до італійського серця залишаються інтереси та інвестиції. Чим більше з'явиться економічно вигідних проєктів, тим більшим буде політичне сприяння.

Схоже, в Києві вже зрозуміли цю формулу.

Автор: Вікторія Вдовиченко,

кандидат історичних наук,

асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"