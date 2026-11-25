Німецький канцлер Фрідріх Мерц попередив, що Росія "прагне не лише України" та наголосив, що РФ "ескалює конфлікт у величезних масштабах".

Про це він сказав під час промови щодо бюджету у середу, 25 листопада, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що Німеччина "занадто довго ігнорувала фундаментальні проблеми" у сферах оборони, інфраструктури, демографічних змін та економіки. У цьому контексті він наголосив на необхідності терміново розв’язувати ці питання.

"Росія чітко знає, чого хоче, і хоче більшого, ніж просто Україну. Той, хто не усвідомлює цього, або не розуміє світ таким, яким він є, або переслідує зовсім іншу мету – таку, що суперечить свободі, відкритості та ліберальним цінностям нашої країни", – зазначив канцлер Німеччини.

Він також попередив, що Росія "ескалує напруженість у Балтійському регіоні, у Польщі, у Чорному морі та навіть у космічному просторі".

"Вона ескалує у величезних масштабах – у тому числі тут, у межах наших власних кордонів, навіть ціною людських життів. Ось така ситуація, пані та панове. І саме тому ми, як європейці, мусимо – і будемо – встановлювати чіткі межі для Росії", – додав Мерц.

Нагадаємо, західні розвідувальні служби попередили про нову ядерну загрозу з боку Москви: Росія може вивести на орбіту супутник з ядерною боєголовкою вже найближчими тижнями.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс захищатиметься від будь-яких загроз у космосі на тлі повідомлень про те, що Росія готується до запуску супутника з ядерною зброєю.

На тлі цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до спокою.