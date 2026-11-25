У середу, 25 листопада, працівники державного сектору Греції та кілька профспілок приватного сектору влаштували загальнонаціональний страйк з вимогою підвищення заробітної плати та покращення якості державних послуг.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Загальнонаціональний страйк призвів до порушення роботи транспорту по всій країні.

Зокрема було припинено рух поромів до островів, а також ранкові та вечірні рейси метро.

Також було призупинено польоти в деяких регіональних аеропортах.

До страйку приєдналися моряки, працівники транспортної та телекомунікаційної галузей.

Цей страйк, організований найбільшою грецькою профспілкою державного сектору ADEDY, має на меті відновлення щорічних премій, скасованих під час боргової кризи в Греції, та збільшення видатків на охорону здоров’я й освіту.

"Ми боремося за суттєве підвищення заробітної плати, яке компенсує втрату нашої купівельної спроможності. Ми не будемо миритися з ростом цін, замороженими зарплатами, енергетичною бідністю та жахливим станом системи охорони здоров’я та освіти", – йдеться у заяві ADEDY.

Очікується, що державні службовці – від шкільних вчителів до лікарів лікарень – пізніше цього дня вийдуть на вулиці столиці Афін та інших міст, щоб провести демонстрації на підтримку страйку.

По всій Італії 20 листопада пройшли загальний страйк та демонстрації – представники профспілок заявили про участь 1,5 млн людей у сотні міст.

В Іспанії профспілки залізничників 17 листопада оголосили 24-годинний страйк з вимогою підвищення безпеки на залізничних коліях після аварії в Урді у провінції Толедо, в якій загинуло 69 людей.