Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс вважає помилковим рішення сусідньої Естонії про закриття прикордонних переходів з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

На запитання про можливість закриття кордону з Росією для автотранспорту, як це вирішила зробити Естонія, Кулбергс назвав крок Естонії помилкою і пояснив це передвиборчою атмосферою в сусідній країні.

На думку латвійського політика, закриття кордону є нерозумним, якщо це не роблять спільно всі три країни Балтії. Наразі Латвія розраховує на збільшення транспортних потоків до її кордону. Латвійська сторона розглядає чотири сценарії дій, які Кулбергс не роз’яснив детально.

У питанні закриття кордону Кулбергс згадав транзитні вантажі від азійських та американських партнерів, які прямують до Латвії і які слід враховувати.

Нагадаємо, 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня.

Прем’єр Естонії Крістен Міхал заявив, що кордон з Росією залишиться закритим, доки не зміниться ситуація з безпекою.