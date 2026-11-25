Найближчим часом можна очікувати "важливих новин" щодо перевезення українського зерна.

Про це у середу в інтерв’ю телеканалу TV3 сказав прем’єр-міністр Андріс Кулбергс, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами Кулбергса, латвійська сторона працює з Україною над тим, як за допомогою інфраструктури Латвії сприяти експорту українського зерна. Подробиць цієї ініціативи прем’єр не розкрив, пообіцявши "великі новини" найближчим часом.

На зауваження про те, що підтримка України не виключає можливості зупинити транзит російського зерна через Латвію, Кулбергс відповів, що це "комплексне питання" і "ми не можемо робити поспішних кроків".

Питання транзиту російського зерна цього тижня на засіданні уряду не розглядалося, розповів політик.

Він зазначив, що інформація щодо російського зерна не була узгоджена. Прем’єр хоче ще раз перевірити та підтвердити всі дані, зокрема у служб безпеки.

Крім того, він консультується з президентом країни Едгарcом Рінкевичсом щодо можливих наслідків такої заборони. Прем’єр сподівається, що необхідну інформацію буде зібрано і наступного тижня це питання можна буде розглянути на засіданні Кабінету міністрів. Він не уточнив, які саме дані сподівається отримати наразі.

Кулбергс також стверджував, що це питання від імені всіх трьох країн Балтії вже "покладено на стіл" у Брюсселі. Політик також заявив, що емоційно рішення про заборону транзиту зерна можна ухвалити хоч зараз, однак, на його думку, таким чином держава вчинила б безвідповідально стосовно самої Латвії, її довгострокових інтересів та України.

Делегований на посаду міністра закордонних справ Латвії Гіртс Яунземс напередодні заявив, що якщо вводити санкції проти російського зерна, ефективніше було б зробити це на рівні ЄС, оскільки національні санкції Латвії буде легше обійти.

7 листопада у Латвії пройшла акція протесту проти транзиту російського зерна, зібралося кілька десятків одиниць важкої техніки, зокрема трактори та зерновози.

А 16 листопада Міністерство закордонних справ Латвії у співпраці з іншими відповідними міністерствами підготувало проєкт постанови про заборону транзиту через латвійську територію зерна, що походить з Росії та Білорусі.