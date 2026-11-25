Президентка Молдови Мая Санду вирішила скоротити візит до Берліна до одного дня через зростання кількості порушень повітряного простору країни.

Про це 25 листопада повідомили в адміністрації президентки, передає Newsmaker, пише "Європейська правда".

Як зазначається, в офісі Санду прокоментували ситуацію після того, як під час щорічного Берлінського форуму з питань зовнішньої політики (Berlin Foreign Policy Forum 2026) модераторка повідомила, що президентка Молдови мала взяти участь у заході, але була змушена скоротити свій візит до Берліна через "у відповідь на різке погіршення ситуації з безпекою в Молдові".

В адміністрації президентки пояснили, що "поїздку до Берліна запланували задовго до цього", однак "за цей час порушення повітряного простору Республіки Молдова почастішали".

"Президентка Мая Санду вирішила скоротити візит до одного дня... Частину зустрічей перенесли на понеділок, 23 листопада, а решту скасували", – додали в адміністрації.

Зазначимо, 20 листопада Молдова двічі за день повідомляла про порушення повітряного простору дроном, а у Придністровському регіоні в Молдові ввечері 23 листопада, ймовірно, впав і вибухнув безпілотник.